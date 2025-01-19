Шесть тревожных сигналов: как распознать вирус в смартфоне

Есть 6 главных признаков

Пользователи смартфонов ежедневно рискуют подхватить вредоносное программное обеспечение даже через официальные магазины приложений. Специалисты по кибербезопасности определили шесть главных признаков заражения телефона вирусами.

Первым признаком является аномально высокое потребление мобильных данных. Вредоносное ПО часто работает в фоновом режиме, передавая информацию посторонним лицам. Проверить использование трафика можно в настройках Android через меню "Соединение – Использование данных", а на iPhone – в разделе "Мобильная связь". О главных признаках вирусной атаки рассказывает TCL.

Второй сигнал – внезапное появление рекламных баннеров и всплывающих окон в необычных местах, особенно когда браузер не запущен. Такие проявления характерны для рекламного вирусного ПО, пытающегося монетизировать активность пользователя.

Значительная разрядка аккумулятора в режиме ожидания – третий признак заражения. При нормальных условиях смартфон в состоянии покоя теряет всего несколько процентов заряда. Утрата половины заряда за ночь свидетельствует об активности вредных действий.

Четвертым признаком являются системные сбои, когда приложения начинают массово зависать или самовольно закрываться. Частые перезагрузки устройства без пользовательской команды также указывают на присутствие вируса.

Пятый индикатор – замедление работы и перегрев телефона. На новейших устройствах такие симптомы практически постоянно соединены с вирусной активностью.

Шестой признак – самовольная установка незнакомых программ. Проверьте разрешения на доступ к контактам, файлам и микрофону.

При наличии нескольких симптомов специалисты рекомендуют создать резервную копию данных и выполнить сброс заводских настроек. Это поможет полностью очистить устройство от вредоносного ПО.

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