Не за усі гроші світу. ТОП-5 бюджетних смартфонів до 7 тисяч, з якими ви забудете про павербанки

Деякі з цих смартфонів зараз продаються за акційною ціною

Тривалість роботи смартфона без підзарядки – один із ключових параметрів, на який звертають увагу при купівлі нового телефона. У деяких моделях акумулятор настільки потужний, що дозволяє користуватися пристроєм кілька днів без підзарядки.

"Телеграф" розповідає про телефони з батареєю 6000 мА*год, які можна купити в Україні за ціною до 7 тисяч гривень. За інформацією виробників, такої ємності акумулятора достатньо для автономної роботи смартфона протягом трьох діб.

Moto G24 Power 8/256 — 5999 грн

Moto G24 Power оснащений потужним акумулятором на 6000 мА·год, що забезпечує до двох діб безперервної роботи. З таким запасом енергії можна довго слухати музику, дивитися відео та користуватися месенджерами. А завдяки швидкій зарядці TurboPower 30 Вт смартфон повністю заряджається всього за 45 хвилин.

ZTE Blade V40 Vita — 5999 грн

Смартфон ZTE Blade V40 Vita має потужний акумулятор на 6000 мА·год, який забезпечує кілька днів роботи без підзарядки. Завдяки технології швидкої зарядки 22.5 Вт пристрій швидко поповнює енергію для повернення до активного користування. На великому 6.75-дюймовому HD+ дисплеї з частотою оновлення 90 Гц можна комфортно переглядати контент протягом тривалого часу.

Oukitel WP32 — 5599 грн

Захищений смартфон Oukitel WP32 оснащено потужним акумулятором на 6300 мА*год, який забезпечує до 900 годин роботи в режимі очікування. На одному заряді пристрій може працювати до 45 годин у режимі розмов, 8,5 годин відтворення відео або 26 годин прослуховування музики. Завдяки міцному корпусу, що відповідає військовому стандарту MIL-STD-810 та захисту IP68/IP69K, смартфон ідеально підходить для активного використання в складних умовах.

Ulefone Note 20 Pro — 5299 грн

Ulefone Note 20 Pro також оснащений потужною батареєю на 6000 мА*год, яка забезпечує кілька днів роботи без підзарядки навіть за активного користування. Завдяки технології швидкої зарядки 18 Вт смартфон швидко поповнює енергію. А великий 6.75-дюймовий HD+ дисплей з частотою оновлення 90 Гц дозволяє комфортно користуватися всіма можливостями пристрою протягом тривалого часу.

Sigma mobile X-treme — 4999 грн

X-TREME PQ38 вирізняється надпотужним акумулятором на 8000 мА*год, що забезпечує до 600 годин роботи в режимі очікування. З такою батареєю можна розмовляти до 40 годин поспіль або дивитися відео онлайн протягом 33 годин без підзарядки. Завдяки функції OTG смартфон може навіть виступати як повербанк для заряджання інших пристроїв, коли це необхідно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ТОП-3 телефони з хорошою камерою до 4000 гривень.