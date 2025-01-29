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ТОП-3 телефони з гарною батареєю до 8 тисяч гривень. Днями працюють на одному заряді

Автор
Олена Руденко
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Такі смартфони радують тривалою автономною роботою
Такі смартфони радують тривалою автономною роботою. Фото Freepik

Кожна модель має свої особливості

Здатність телефона до тривалої автономної роботи є важливим параметром під час його вибору. Деякі смартфони здатні працювати на одному заряді кілька днів.

"Телеграф" розповідає про телефони з батареєю 6000 мА*год, які можна купити в Україні за ціною до 8 тисяч гривень. Як заявляють виробники, такого акумулятора може вистачити на три доби роботи смартфона.

Motorola G24 Power — 5 999 гривень

Батарея 6000 мА * год більш масивна, ніж менші за ємністю, тому телефон більший та важчий, ніж більшість сучасних моделей. Але Motorola Moto G24 Power здатна працювати на одному заряді до 6-7 днів за умови сумарного використання до години за день.

Motorola G54 Power — 7 999 гривень

Оснащений акумулятором 6000 мА*год смартфон також має потужну подвійну основну камеру на 50 Мп + 8 Мп. Завдяки потужній батареї можна багато годин насолоджуватися контентом і використовувати програми. Підтримує технологію зарядки TurboPower, що дає змогу швидко заряджати телефон.

Realme C75 — 7 999 гривень

3 батареєю 6000 мА*год телефон легко витримує два дні активного користування без необхідності підзарядки. Має можливість швидкої зарядки потужністю 45 Вт, що дає змогу за 30 хвилин поповнити заряд до 50%. Також є функція зворотної зарядки, завдяки якій можна поділитися енергією з іншим пристроєм.

Раніше "Телеграф" розповідав, які три смартфони з гарною камерою в Україні можна купити за ціною до 6 тисяч гривень. Кожна модель має свої особливості.

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#Смартфон #Телефон #Батарея