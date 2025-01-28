Топ-3 смартфони з гарною камерою до 6 тисяч гривень. Ваші фото будуть неперевершені

Якісні камери можна знайти в смартфонах бюджетного сегменту

Смартфони давно вже стали не лише засобом зв'язку та отримання інформації, але й можливістю у будь-який момент зробити фото та відео важливих та цікавих моментів. Сучасні телефони оснащені високоякісними камерами й придбати такі можна навіть за відносно невеликі гроші.

"Телефон" розповідає про три смартфони з потужними камерами за ціною до 6 тисяч гривень. Кожна модель має свої особливості.

Sony Xperia XZ1 G8341 — 4715 гривень

Основна камера на 19 Мп дозволяє робити якісні фото з хорошою деталізацією та чіткістю. Фронтальна камера 13 Мп. Діагональ екрану 5,2 дюйми, оперативна пам'ять 4 Гб. Компанія використовувала спеціальний сенсор із вбудованою пам'яттю, що дозволяє знімати відео із частотою кадрів 960fps.

Ulefone Power Armor X11 Pro — 5669 гривень

Основна камера на 16 МП із сенсором зображення Samsung забезпечує миттєве автофокусування для зйомки рухів, а датчик глибини створює приголомшливі ефекти на фото. Камера чудово працює в умовах слабкого освітлення та має покращення освітленості штучного інтелекту. Фронтальна камера на 5 Мп. Смартфон захищений від води, пилу, ударів або падіння, що робить його ідеальним для використання в небезпечних умовах.

Oukitel G2 — 5999 гривень

Основна камера 20 Мп, фронтальна 5 Мп. Оснащена функцією автофокусування, камера смартфона G2 автоматично налаштовує фокус, щоб об'єкти зйомки були чіткими та різкими. На задній панелі смартфона розміщено сучасну систему мультикамер, яка забезпечує захопливу якість фото. Для покращення якості фото в умовах недостатнього освітлення виробники додали задній світлодіодний спалах.

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