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Топ-3 смартфона с хорошей камерой до 6 тысяч гривен. Ваши фото будут непревзойденными

Автор
Елена Руденко
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На телефон можно делать удивительные кадры
На телефон можно делать удивительные кадры. Фото Freepik

Качественные камеры можно найти в смартфонах бюджетного сегмента

Смартфоны давно стали не только средством связи и получения информации, но и возможностью в любой момент сделать фото и видео важных и интересных моментов. Современные телефоны оснащены высококачественными камерами и приобрести такие можно даже за относительно небольшие деньги.

"Телефон" рассказывает о трех смартфонах с мощными камерами по цене до 6 тысяч гривен. Каждая модель имеет свои особенности.

Sony Xperia XZ1 G8341 — 4715 гривен

Основная камера на 19 Мп позволяет делать качественные фото с хорошей детализацией и четкостью. Фронтальная камера 13 Мп. Диагональ экрана 5,2 дюйма, оперативная память 4 Гб. Компания использовала специальный сенсор со встроенной памятью, позволяющий снимать видео с частотой кадров 960fps.

Ulefone Power Armor X11 Pro — 5669 гривен

Основная камера на 16 МП с сенсором изображения Samsung обеспечивает мгновенную автофокусировку для съемки движений, а датчик глубины создает потрясающие эффекты на фото. Камера отлично работает в условиях слабого освещения и имеет улучшение освещенности искусственного интеллекта. Фронтальная камера на 5 Мп. Смартфон защищен от воды, пыли, ударов или падения, что делает его идеальным для использования в опасных условиях.

Oukitel G2 — 5999 гривен

Основная камера 20 Мп, передняя 5 Мп. Оснащенная функцией автофокусировки, камера смартфона G2 автоматически настраивает фокус, чтобы объекты были четкими и резкими. На задней панели смартфона размещена современная система мультикамер, которая обеспечивает увлекательное качество фото. Для улучшения качества фото в условиях недостаточного освещения производители добавили заднюю светодиодную вспышку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о топ-3 телефонах с мощной батареей до 5000 гривен. Нет нужды носить с собой зарядку и повербанки.

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#Смартфон #Телефон #Камера