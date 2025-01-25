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Більше не носитимете з собою зарядний та повербанки: топ-3 телефонів з потужною батареєю до 5000 гривень

Автор
Олена Руденко
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До купівлі телефона варто підходити відповідально
До купівлі телефона варто підходити відповідально. Фото Колаж "Телеграфа"

Ціни стартують від 3 700 гривень

Для українців смартфон став не лише засобом зв'язку, але й пристроєм, який дає змогу оперативно отримати інформацію. Тому дуже важливо, щоб телефон не сідав у найневідповідніший момент, а носити з собою повербанк та зарядний пристрій не завжди зручно.

"Телеграф" розповідає про найпопулярніші в Україні смартфони з батареєю від 5000 мА*год, які можна купити за ціною до 5 тисяч гривень. Такого акумулятора вистачає в середньому на 16-42 годин роботи.

Motorola G04 4/64GB Concord — 3 699 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, телефон підтримує роботу двох сім-карт. 64 ГБ вбудованої пам'яті та microSD до 1 ТБ. Діагональ екрана 6.56 дюйма. В коментарях його власники пишуть, що це чудовий варіант за бюджетну ціну.

Samsung Galaxy A06 4/128GB — 4 899 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, 128 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон має подвійну основну камеру та підтримує роботу двох сім-карт. Екран — 6.7 дюйми. Користувачі відгукуються про цей телефон позитивно, проте для деяких стала несподіванкою відсутність в ньому NFC (технологія безконтактної оплати).

HMD Pulse Pro 8/256GB — 4 999 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, діагональ екрана — 6.56 дюймів. Телефон має 256 ГБ вбудованої пам'яті та подвійну основну камеру. У відгуках люди задоволені цим смартфоном, військовий написав, що задоволений якістю батареї, адже в окопах не завжди є змога заряджати телефон. Ще один користувач як мінус назвав відсутність зарядного пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, які допоможуть акумулятору довше тримати заряд. Також завдяки цим хитрощам батарея служитиме довше.

Теги:
#Смартфон #Телефон #Батарея