Більше не носитимете з собою зарядний та повербанки: топ-3 телефонів з потужною батареєю до 5000 гривень

Ціни стартують від 3 700 гривень

Для українців смартфон став не лише засобом зв'язку, але й пристроєм, який дає змогу оперативно отримати інформацію. Тому дуже важливо, щоб телефон не сідав у найневідповідніший момент, а носити з собою повербанк та зарядний пристрій не завжди зручно.

"Телеграф" розповідає про найпопулярніші в Україні смартфони з батареєю від 5000 мА*год, які можна купити за ціною до 5 тисяч гривень. Такого акумулятора вистачає в середньому на 16-42 годин роботи.

Motorola G04 4/64GB Concord — 3 699 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, телефон підтримує роботу двох сім-карт. 64 ГБ вбудованої пам'яті та microSD до 1 ТБ. Діагональ екрана 6.56 дюйма. В коментарях його власники пишуть, що це чудовий варіант за бюджетну ціну.

Samsung Galaxy A06 4/128GB — 4 899 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, 128 ГБ вбудованої пам'яті. Смартфон має подвійну основну камеру та підтримує роботу двох сім-карт. Екран — 6.7 дюйми. Користувачі відгукуються про цей телефон позитивно, проте для деяких стала несподіванкою відсутність в ньому NFC (технологія безконтактної оплати).

HMD Pulse Pro 8/256GB — 4 999 гривень

Ємність акумулятора — 5000 мА*год, діагональ екрана — 6.56 дюймів. Телефон має 256 ГБ вбудованої пам'яті та подвійну основну камеру. У відгуках люди задоволені цим смартфоном, військовий написав, що задоволений якістю батареї, адже в окопах не завжди є змога заряджати телефон. Ще один користувач як мінус назвав відсутність зарядного пристрою.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, які допоможуть акумулятору довше тримати заряд. Також завдяки цим хитрощам батарея служитиме довше.