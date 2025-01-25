Больше не будете носить с собой зарядное и повербанки: топ-3 телефонов с мощной батареей до 5000 гривен

Цены стартуют от 3700 гривен

Для украинцев смартфон стал не только средством связи, но и устройством, позволяющим оперативно получить информацию. Поэтому очень важно, чтобы телефон не садился в самый неподходящий момент, а носить с собой повербанк и зарядное устройство не всегда удобно.

"Телеграф" рассказывает о самых популярных в Украине смартфонах с батареей от 5000 мАч, которые можно купить по цене до 5 тысяч гривен. Такого аккумулятора хватает в среднем на 16-24 часа работы.

Motorola G04 4/64GB Concord — 3 699 гривен

Емкость аккумулятора – 5000 мА*ч, телефон поддерживает работу двух сим-карт. 64 ГБ встроенной памяти и microSD до 1 ТБ. Диагональ экрана 6.56 дюйма. В комментариях его владельцы пишут, что это отличный вариант по бюджетной цене.

Samsung Galaxy A06 4/128GB — 4 899 гривен

Емкость аккумулятора – 5000 мА*ч, 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон имеет двойную основную камеру и поддерживает работу двух сим-карт. Экран – 6.7 дюйма. Пользователи отзываются об этом телефоне положительно, однако для некоторых стало неожиданностью отсутствие в нем NFC (технология бесконтактной оплаты).

HMD Pulse Pro 8/256GB — 4 999 гривен

Емкость аккумулятора – 5000 мА*ч, диагональ экрана – 6.56 дюймов. Телефон имеет 256 ГБ встроенной памяти и двойную основную камеру. В отзывах люди довольны этим смартфоном, военный написал, что доволен качеством батареи, ведь в окопах не всегда есть возможность заряжать телефон. Еще один пользователь в качестве минуса назвал отсутствие зарядного устройства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о лайфхаках, которые помогут аккумулятору дольше держать заряд. Также благодаря этим уловкам батарея будет служить дольше.