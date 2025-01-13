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Телефон краще триматиме заряд, а батарея служитиме довше, якщо використовувати ці лайфхаки

Автор
Галина Михайлова
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Телефон може витрачати заряд на непотрібні функції
Телефон може витрачати заряд на непотрібні функції. Фото Canva

Лайфхаки можна застосовувати окремо чи разом

Серед неочевидних лайфхаків для збереження заряду акумулятора телефона — використання темних шпалер. Однак і темна тема для смартфона, може покращити ситуацію.

Якщо у вас OLED-дисплей, перемикання в темний режим дасть телефону вимкнути пікселі в темних областях екрана. Є й інші прості лайфхаки, які не тільки продовжать термін роботи батареї, а й дадуть заощадити енергію. "Телеграф" розповість про 5 з них.

Увімкніть режим економії заряду батареї

Більшість смартфонів оснащено вбудованим режимом економії заряду акумулятора або режимом низького енергоспоживання, який зменшує фонову активність, затемнює екран і обмежує використання програм. Увімкніть цей режим, коли акумулятор розряджається, або встановіть автоматичне ввімкнення вночі.

Налаштуйте параметри екрана

Один із найефективніших способів заощадити заряд акумулятора — зменшити яскравість екрана. Також варто скоротити тривалість без активності до 30 секунд.

Вимкніть GPS й інші служби

GPS, передача даних, Wi-Fi, Bluetooth можуть значно розрядити акумулятор. Вимкніть їх, коли вони не використовуються.

Уникайте перегріву

Тримайте телефон подалі від прямих сонячних променів і гарячих поверхонь, оскільки надмірне тепло може зменшити ефективність і термін служби акумулятора.

Розумно заряджайте

Підтримуйте рівень заряду батареї від 20% до 80% для оптимальної роботи та заряджайте її від нуля до 100 відсотків приблизно раз на місяць, щоб відкалібрувати батарею.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перенести інформацію з одного телефона на інший. Деякі способи дозволяють залишити її в доступі і для інших користувачів.

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