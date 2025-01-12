Як зберегти заряд на телефоні за допомогою шпалер: ви цього точно не знали

Цей спосіб підійде як для Android, так і для iPhone

Серед безлічі способів зберегти заряд на телефоні є один досить незвичайний, але дієвий. Необхідно лише змінити шпалери на екрані вашого смартфона.

Багато хто може не знати цього лайфхака, але встановивши просто чорні шпалери, можна протримати заряд на пристрої якомога довше. Про це пише highload.today.

Річ у тому, що, наприклад, червоний, синій, білий, зелений та інші кольори споживають більше енергії, ніж чорний. Тому ви можете міняти картинку з такими квітами на чорну, коли потрібно терміново зберегти заряд.

Цей лайфхак непомітний і здається, що він допоможе зберегти лише кілька відсотків, але насправді – до 60%. Зокрема, це стосується OLED-екранів, які є в більшості нових моделей смартфонів. Цей спосіб підійде як для Android, так і для iPhone.

До речі, є ще й альтернативний варіант – чорні шпалери із різнокольоровими смугами. Така картинка також споживатиме менше заряду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які є несподівані способи зберегти заряд на телефоні. Вони чудово допоможуть під час відключень світла.