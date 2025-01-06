Ви тільки вбиваєте батарею: чотири найпоширеніші помилки під час зарядки телефону

Прості правила врятують від проблем

Недотримання правил під час заряджання вашого телефону може призвести до передчасного виходу його з ладу. Проте цього можна легко уникнути.

Сучасні літій-іонні та літій-полімерні батареї мають обмежену кількість циклів зарядки, після яких їхня місткість знижується. Дотримання певних рекомендацій суттєво подовжить роботу акумулятора.

Не розряджайте постійно телефон до 100%. Найкраще підтримувати заряд між 20% та 80%. Повну зарядку рекомендується робити не частіше одного разу на місяць. Разом із тим, шкодить батареї й повне розряджання, це може значно скоротити термін її служби.

Використовуйте лише оригінальні або сертифіковані зарядні пристрої та кабелі. Заряджання від ноутбука менш ефективне – краще використовувати мережеву розетку або якісний портативний акумулятор.

Не залишайте телефон на зарядці на всю ніч. Хоча сучасні телефони мають захист від надмірного заряду, проте тривале перебування у "підтримувальному режимі" збільшить нагрівання батареї та зменшить термін її служби.

Надмірна температура – головний ворог акумулятора. Знімайте чохол під час заряджання та уникайте використання пристрою в процесі поповнення заряду, щоб запобігти перегріванню.

Раніше "Телеграф" розповідав, як очистити кеш в Telegram у пару кліків. Так можна легко звільнити пам’ять на телефоні.