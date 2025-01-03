Важливо діяти швидко — як врятувати телефон після падіння у сніг
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Головне — не намагайтесь одразу увімкнути телефон
Взимку на телефон та інші гаджети чатують чимало небезпек. Його може пошкодити мороз. Або ж можна впустити телефон у сніг.
"Телеграф" розповідає, що робити, якщо телефон впав, адже дуже важливо діяти швидко, щоб мінімізувати можливі збитки. Головна задача — дістати телефон якомога швидше. Чим довше телефон залишається в снігу, тим більше вологи може проникнути всередину.
Що потрібно зробити найпершим:
- Не намагайтеся використовувати його одразу після падіння. Вимкнення допоможе уникнути короткого замикання, якщо вода проникла всередину. Якщо він не вимкнувся сам — вимкніть його.
- Якщо можливо, вийміть SIM-карту та акумулятор.
- Зніміть чохол. Це дасть можливість телефону швидше просохнути.
Як врятувати телефон після падіння в сніг чи калюжу
- Витріть насухо. Використовуйте м’яку тканину або серветку, щоб видалити вологу зі всіх видимих поверхонь, особливо отворів для зарядки, навушників та динаміків.
- Легко продуйте або обережно використовуйте ватяну паличку для очищення портів. Не вставляйте зарядний кабель чи інші аксесуари, поки все не висохне.
- Сушіть телефон його у вертикальному положенні, отворами донизу, щоб уся волога вийшла.
- Не використовуйте фен та не нагрівайте телефон. Можна помістити у контейнер із силікагелем, який ефективно вбирає вологу.
Дайте телефону висохнути протягом принаймні 48-72 годин, перш ніж намагатися знову включити його. Після висихання перевірте на наявність будь-яких ознак пошкодження, наприклад несправних динаміків або проблем із заряджанням. Перегрів або швидка розрядка батареї, можуть свідчити про внутрішні проблеми смартфона та необхідність професійного ремонту.
Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, з якими телефон довше тримає заряд. Частину функцій можна відключити, якщо телефон їх не використовує.