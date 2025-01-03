Важливо діяти швидко — як врятувати телефон після падіння у сніг

Головне — не намагайтесь одразу увімкнути телефон

Взимку на телефон та інші гаджети чатують чимало небезпек. Його може пошкодити мороз. Або ж можна впустити телефон у сніг.

"Телеграф" розповідає, що робити, якщо телефон впав, адже дуже важливо діяти швидко, щоб мінімізувати можливі збитки. Головна задача — дістати телефон якомога швидше. Чим довше телефон залишається в снігу, тим більше вологи може проникнути всередину.

Що потрібно зробити найпершим:

Не намагайтеся використовувати його одразу після падіння. Вимкнення допоможе уникнути короткого замикання, якщо вода проникла всередину. Якщо він не вимкнувся сам — вимкніть його.

Якщо можливо, вийміть SIM-карту та акумулятор.

Зніміть чохол. Це дасть можливість телефону швидше просохнути.

Як врятувати телефон після падіння в сніг чи калюжу

Витріть насухо. Використовуйте м’яку тканину або серветку, щоб видалити вологу зі всіх видимих поверхонь, особливо отворів для зарядки, навушників та динаміків.

Легко продуйте або обережно використовуйте ватяну паличку для очищення портів. Не вставляйте зарядний кабель чи інші аксесуари, поки все не висохне.

Сушіть телефон його у вертикальному положенні, отворами донизу, щоб уся волога вийшла.

Не використовуйте фен та не нагрівайте телефон. Можна помістити у контейнер із силікагелем, який ефективно вбирає вологу.

Дайте телефону висохнути протягом принаймні 48-72 годин, перш ніж намагатися знову включити його. Після висихання перевірте на наявність будь-яких ознак пошкодження, наприклад несправних динаміків або проблем із заряджанням. Перегрів або швидка розрядка батареї, можуть свідчити про внутрішні проблеми смартфона та необхідність професійного ремонту.

Раніше "Телеграф" розповідав про лайфхаки, з якими телефон довше тримає заряд. Частину функцій можна відключити, якщо телефон їх не використовує.