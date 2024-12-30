Повербанк може "вбити" батарею телефону. Як цього уникнути

Важливо звернути увагу на кілька моментів

У реаліях регулярних, а іноді й раптових вимкнень електроенергії через наслідки російських атак повербанк став справжнім рятівником для українців. Проте неправильний вибір чи використання зовнішнього накопичувача може зашкодити батареї телефону.

Про те, як цього уникнути, розповідає сайт itechua. Ризик пошкодити акумулятор несуть повербанки з нестабільною напругою, що нерідко трапляється при використанні дешевих моделей. Щоб цього уникнути, варто обирати зовнішній накопичувач із сертифікатами та пересвідчитися, що він відповідає технічним вимогам вашого телефону.

Також важливим моментом є цикли заряджання. Не варто регулярно заряджати телефон (зокрема й від повербанку) до 100%. Нехтування цим правилом може значно скоротити "життя" батареї, адже в цьому випадку вона швидко зношується.

Крім того, важливо уникати перегріву смартфона та повербанку під час зарядки. Це може статися, якщо процес відбувається в умовах спеки, чи біля нагрівальних пристроїв. Також ризик перегріву існує, коли власник довго тримає пристрій підключеним. Перегрівання робить акумулятор менш ефективним.

Також варто розуміти, що швидка зарядка — це не завжди добре для батареї. Для того, щоб батарея працювала довше, експерти радять для щоденного використання обирати повербанк із нормальною швидкістю заряджання.

Також фахівці рекомендують використовувати повер лише за потреби, а коли є можливість - заряджати телефон від розетки. У разі виявлення будь-яких проблем в роботі зовнішнього акумулятора телефон заряджати від нього не можна, адже це може призвести до його поломки.

Раніше "Телеграф" розповідав про три вагомі причини вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч. Зокрема це суттєво подовжує термін служби батареї телефону.