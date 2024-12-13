Павербанк зарядить не лише телефон: ось список техніки, яка може отримати енергію від вашого енергорятувальника

Не всі знають про справжні можливості повербанка

У сучасному світі портативні зарядні пристрої стали невід'ємною частиною повсякденного життя. Через регулярні атаки росіян на енергетичну систему України питання резервного живлення набуло особливої актуальності для мільйонів українців.

Повербанки допомагають підтримувати зв'язок та працездатність гаджетів під час відключень електроенергії чи тривалих подорожей. Багато українців вже обзавелися цими корисними пристроями, але не всі знають про їхні справжні можливості. "Телеграф" з'ясував, що насправді від повербанка можна заряджати набагато більше пристроїв, ніж здається на перший погляд.

Базові повербанки для щоденних потреб

Потужність повербанка визначає його можливості. Моделі до 10000 мАг забезпечать 2-5 повних зарядок телефона, декілька десятків зарядок навушників та розумного годинника або одну повну зарядку планшета. Пристрої на 20000 мАг дозволяють одночасно заряджати 2-3 телефони, планшет та навіть ноутбук.

Потужні станції для серйозних завдань

Потужніші моделі від 30000 мАг здатні повністю зарядити батарею ноутбука кілька разів. Зарядні станції на 120000 мАг можуть живити міні-холодильник, тому часто використовуються автомобілістами.

Особливості підключення різних пристроїв

Спосіб підключення пристроїв залежить від наявних роз'ємів. Базові моделі мають лише USB-порти, що підходять для зарядки гаджетів, світлодіодних стрічок та електропростирадл з відповідним роз'ємом. Зарядні станції на кшталт EcoFlow чи Bluetti оснащені додатковими роз'ємами для побутової техніки зі звичайною вилкою.

До потужних зарядних станцій можна підключати праски, електрочайники, холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі та телевізори. Використання подовжувача дозволяє одночасно живити декілька пристроїв у межах доступної потужності станції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як розрахувати, скільки разів повербанк може зарядити телефон. Щоб оцінити, скільки разів павербанк може зарядити телефон, можна скористатися спеціальною формулою.