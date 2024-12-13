Павербанк зарядит не только телефон: вот список техники, которая может получить энергию от вашего энергоспасателя

Не все знают о настоящих возможностях повербанка

В современном мире портативные зарядные устройства стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Из-за регулярных атак россиян на энергетическую систему Украины вопрос резервного питания приобрел особую актуальность для миллионов украинцев.

Повербанки помогают поддерживать связь и работоспособность гаджетов при отключении электроэнергии или длительных путешествиях. Многие украинцы уже обзавелись этими полезными устройствами, но не все знают об их настоящих возможностях. "Телеграф" выяснил, что на самом деле от повербанка можно заряжать гораздо больше устройств, чем кажется на первый взгляд.

Базовые повербанки для ежедневных нужд

Мощность повербанка определяет его возможности. Модели до 10000 мАч обеспечат 2-5 полных зарядок телефона, несколько десятков зарядок наушников и умных часов или одну полную зарядку планшета. Устройства на 20000 мАч позволяют одновременно заряжать 2-3 телефона, планшет и даже ноутбук.

Мощные станции для серьезных задач

Более мощные модели от 30000 мАч способны полностью зарядить батарею ноутбука несколько раз. Зарядные станции на 120000 мАч могут питать мини-холодильник, поэтому часто используются автомобилистами.

Особенности подключения разных устройств

Способ подключения устройств зависит от имеющихся разъемов. Базовые модели имеют только порты USB, подходящие для зарядки гаджетов, светодиодных лент и электропростыней с соответствующим разъемом. Зарядные станции типа EcoFlow или Bluetti оснащены дополнительными разъемами для бытовой техники с обычной вилкой.

К мощным зарядным станциям можно подключать утюги, электрочайники, холодильники, стиральные машины, микроволновые печи и телевизоры. Использование удлинителя позволяет одновременно питать несколько устройств в пределах доступной мощности станции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, как рассчитать, сколько раз повербанк может зарядить телефон. Для этого можно воспользоваться специальной формулой.