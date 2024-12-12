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Як вибрати повербанк на час блекаутів: експерт дав п'ять порад

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Повербанк
Повербанк

Щоб не загубитися серед безлічі моделей треба знати, на що орієнтуватися

Через удари Росії по українській енергетичній системі в Україні щодня відключають світло, й така ситуація збережеться щонайменше до весни. В цих умовах повербанк є необхідністю, а до його вибору важливо підійти серйозно.

При виборі зовнішнього накопичувача варто звернути увагу на кілька моментів, пояснив експерт PCshop.UA. Power Bank — це універсальний зовнішній акумулятор, що складається з набору літій-іонних або літій-полімерних елементів, об'єднаних в одну батарею, заховану в портативному пластиковому, полікарбонатному або металевому корпусі. Повербанки відрізняються ємністю батарей, дизайном, комплектацією та іншими характеристиками.

Багато користувачів при виборі портативного зарядного пристрою роблять поширену помилку — просто ділять ємність power bank на ємність батареї свого смартфона. Такий підхід не враховує важливі технічні нюанси. Наприклад, power bank на 10000 мАг не зможе повністю зарядити телефон з батареєю 2500 мАг чотири рази.

Це пов'язано з кількома факторами:

  • різниця напруги: внутрішня батарея power bank має напругу 3,7В, тоді як для зарядки потрібно 5В. Перетворення напруги через контролер супроводжується втратами енергії;
  • додаткові втрати виникають у контролерах заряду мобільних пристроїв;
  • саморозряд акумулятора, особливо помітний після тривалої експлуатації.

Тому краще обирати зовнішній накопичувач з певним запасом ємності. Експерти радять, щоб це було 20-30% від розрахункової потреби.

Як обрати оптимальну ємність

Ємність — головний параметр power bank, вона вимірюється в міліампер-годинах (мАг). Але варто враховувати, що більша ємність означає більші розміри та вагу пристрою. Для телефонів з батареєю до 2000 мАг достатньо повербанку від 2500 мАг. Планшетам потрібно від 5000 мАг.

Чотири важливі технічні характеристики, які треба врахувати при виборі повербанку:

  • сила струму заряджання (зазвичай 0,5-2А) визначає швидкість заряду. Потужніші моделі часто мають кілька виходів з різною силою струму;
  • бажано, щоб вхідний струм заряджання самого power bank відповідав вихідному. Менший струм заряджання безпечний для пристроїв, просто процес триватиме довше.
  • зручний роз'єм для заряджання самого power bank (найкраще microUSB для універсальності);
  • тип індикації заряду: світлодіоди в бюджетних моделях або РК-дисплеї в преміум-сегменті.

П'ять практичних порад:

  • обирайте ємність з урахуванням реальних потреб;
  • зважайте на силу струму — вона визначає швидкість заряджання;
  • враховуйте, що реальна ємність часто менша заявленої;
  • пам'ятайте про саморозряд — регулярно заряджайте power bank;
  • обирайте моделі з кількома портами для одночасного заряджання кількох пристроїв.

При купівлі варто перевірити комплектацію на наявність потрібних кабелів. У разі їх відсутності доведеться витрачати додаткові кошти на придбання.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не "вбити" свій повербанк. Експерти дали п'ять порад.

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#Смартфон #Телефон #Повербанк