Немає світла, а телефон розряджається: як зберегти заряд на смартфоні

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Попри те, що в Україні діють погодинні графіки відключення електроенергії, далеко не кожен встигає вчасно зарядити свій гаджет. Тому під час відключень світла трапляються ситуації, коли телефон швидко розряджається.

"Телеграф" розповість про те, що треба зробити, аби під час відключень електроенергії телефон швидко не розрядився. Для цього варто дотримуватись кількох порад.

Перш за все у такому випадку треба увімкнути енергозберігаючий режим, зменшити яскравість екрана та вимкнути всі непотрібні фонові програми. Також під час відключень не варто користуватися Wi-Fi, Bluetooth і GPS, якщо телефон розряджений і якщо в цьому немає потреби.

Також під час відключень світла українцям радять користуватися повербанками. Але їх треба завчасно зарядити. Проте варто уникати перегріву повербанку. Зберігати його слід у сухому і прохолодному місці. Однією з поширених помилок є заряджання телефону до 100%. Оптимальним вважається рівень заряду 80%. Водночас не варто допускати повного розряду батареї, тобто 0%.

Не залишайте телефон на зарядці без нагляду. Особливо тоді, коли світло щойно включили. Це доволі поширена помилка. Коли відновлюють електропостачання, то чимало людей одразу хоче поставити свій гаджет на зарядку. А так робити не варто, адже напруга в мережі ще нестабільна. Краще почекати 15 хвилин, аби не було стрибків напруги і телефон не згорів. Ця порада підходить і для іншої техніки.

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