Нет света, а телефон разряжается: как сохранить заряд на смартфоне

Это поможет намного дольше быть на связи с родными

Несмотря на то, что в Украине действуют почасовые графики отключения электроэнергии, далеко не каждый успевает зарядить свой гаджет вовремя. Поэтому при отключении света случаются ситуации, когда телефон быстро разряжается.

"Телеграф" расскажет о том, что нужно сделать, чтобы во время отключений электроэнергии телефон быстро не разрядился. Для этого следует придерживаться нескольких советов.

Прежде всего, в таком случае необходимо включить энергосберегающий режим, уменьшить яркость экрана и выключить все ненужные фоновые программы. Также при отключениях не стоит пользоваться Wi-Fi, Bluetooth и GPS, если телефон разряжен и если в этом нет необходимости.

Также при отключении света украинцам советуют пользоваться повербанками. Но их нужно заранее зарядить. Однако следует избегать перегрева повербанка. Хранить его следует в сухом и прохладном месте. Одной из распространенных ошибок является подзарядка телефона до 100%. Оптимальным считается уровень заряда 80%. В то же время не следует допускать полного разряда батареи, то есть 0%.

Не оставляйте телефон на зарядке без присмотра. Особенно тогда, когда свет только что включили. Это довольно распространенное заблуждение. Когда восстанавливают электроснабжение, многие люди сразу хотят поставить свой гаджет на зарядку. А так делать не стоит, ведь напряжение в сети еще нестабильно. Лучше подождать 15 минут, чтобы не было скачков напряжения и телефон не сгорел. Этот совет подходит и для другой техники.

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