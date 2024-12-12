Как выбрать повербанк на время блекаутов: эксперт дал пять советов

Чтобы не потеряться среди множества моделей, нужно знать, на что ориентироваться

Из-за ударов России по украинской энергетической системе в Украине ежедневно отключают свет, и такая ситуация сохранится по меньшей мере до весны. В этих условиях повербанк является необходимостью, а к его выбору важно подойти серьезно.

При выборе внешнего накопителя следует обратить внимание на несколько моментов, пояснил эксперт PCshop.UA. Power Bank – это универсальный внешний аккумулятор, состоящий из набора литий-ионных или литий-полимерных элементов, объединенных в одну батарею, спрятанную в портативном пластиковом, поликарбонатном или металлическом корпусе. Повербанки отличаются емкостью батарей, дизайном, комплектацией и другими характеристиками.

Многие пользователи при выборе портативного зарядного устройства совершают распространенную ошибку – просто делят емкость power bank на емкость батареи своего смартфона. Такой подход не учитывает важных технических нюансов. К примеру, power bank на 10000 мАч не сможет полностью зарядить телефон с батареей 2500 мАч четыре раза.

Это связано с несколькими факторами:

разность напряжения: внутренняя батарея power bank имеет напряжение 3,7В, в то время как для зарядки требуется 5В. Преобразование напряжения через контроллер сопровождается потерями энергии;

дополнительные потери возникают в контроллерах заряда мобильных устройств;

саморазряд аккумулятора, особенно заметный после продолжительной эксплуатации.

Поэтому лучше выбирать наружный накопитель с определенным запасом емкости. Эксперты советуют, чтобы это было 20-30% от расчетной потребности.

Как выбрать оптимальную емкость

Емкость — главный параметр power bank, она измеряется в миллиампер-часах (мАч). Но стоит учитывать, что большая емкость означает большие размеры и вес устройства.

Четыре важных технических характеристики, которые нужно учесть при выборе повербанка:

сила тока зарядки (обычно 0,5-2А) определяет скорость заряда. Более мощные модели часто имеют несколько выходов с разной силой тока;

желательно, чтобы входящий ток зарядки самого power bank соответствовал исходному. Меньший ток зарядки безопасен для устройств, просто процесс будет длиться дольше.

удобный разъем для подзарядки самого power bank (лучше microUSB для универсальности);

тип индикации заряда: светодиоды в бюджетных моделях или ЖК-дисплеи в премиум-сегменте.

Пять практических советов:

выбирайте емкость с учетом реальных потребностей;

учитывайте силу тока — она определяет скорость зарядки;

учитывайте, что реальная емкость часто меньше заявленной;

помните о саморазряде – регулярно заряжайте power bank;

выбирайте модели с несколькими портами для одновременной зарядки нескольких устройств.

При покупке следует проверить комплектацию на наличие нужных кабелей. В случае их отсутствия придется тратить дополнительные средства на приобретение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не "убить" свой повербанк. Эксперты дали пять советов.