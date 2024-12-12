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Как выбрать повербанк на время блекаутов: эксперт дал пять советов

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
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Автор
Повербанк
Повербанк

Чтобы не потеряться среди множества моделей, нужно знать, на что ориентироваться

Из-за ударов России по украинской энергетической системе в Украине ежедневно отключают свет, и такая ситуация сохранится по меньшей мере до весны. В этих условиях повербанк является необходимостью, а к его выбору важно подойти серьезно.

При выборе внешнего накопителя следует обратить внимание на несколько моментов, пояснил эксперт PCshop.UA. Power Bank – это универсальный внешний аккумулятор, состоящий из набора литий-ионных или литий-полимерных элементов, объединенных в одну батарею, спрятанную в портативном пластиковом, поликарбонатном или металлическом корпусе. Повербанки отличаются емкостью батарей, дизайном, комплектацией и другими характеристиками.

Многие пользователи при выборе портативного зарядного устройства совершают распространенную ошибку – просто делят емкость power bank на емкость батареи своего смартфона. Такой подход не учитывает важных технических нюансов. К примеру, power bank на 10000 мАч не сможет полностью зарядить телефон с батареей 2500 мАч четыре раза.

Это связано с несколькими факторами:

  • разность напряжения: внутренняя батарея power bank имеет напряжение 3,7В, в то время как для зарядки требуется 5В. Преобразование напряжения через контроллер сопровождается потерями энергии;
  • дополнительные потери возникают в контроллерах заряда мобильных устройств;
  • саморазряд аккумулятора, особенно заметный после продолжительной эксплуатации.

Поэтому лучше выбирать наружный накопитель с определенным запасом емкости. Эксперты советуют, чтобы это было 20-30% от расчетной потребности.

Как выбрать оптимальную емкость

Емкость — главный параметр power bank, она измеряется в миллиампер-часах (мАч). Но стоит учитывать, что большая емкость означает большие размеры и вес устройства.

Четыре важных технических характеристики, которые нужно учесть при выборе повербанка:

  • сила тока зарядки (обычно 0,5-2А) определяет скорость заряда. Более мощные модели часто имеют несколько выходов с разной силой тока;
  • желательно, чтобы входящий ток зарядки самого power bank соответствовал исходному. Меньший ток зарядки безопасен для устройств, просто процесс будет длиться дольше.
  • удобный разъем для подзарядки самого power bank (лучше microUSB для универсальности);
  • тип индикации заряда: светодиоды в бюджетных моделях или ЖК-дисплеи в премиум-сегменте.

Пять практических советов:

  • выбирайте емкость с учетом реальных потребностей;
  • учитывайте силу тока — она определяет скорость зарядки;
  • учитывайте, что реальная емкость часто меньше заявленной;
  • помните о саморазряде – регулярно заряжайте power bank;
  • выбирайте модели с несколькими портами для одновременной зарядки нескольких устройств.

При покупке следует проверить комплектацию на наличие нужных кабелей. В случае их отсутствия придется тратить дополнительные средства на приобретение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как не "убить" свой повербанк. Эксперты дали пять советов.

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#Смартфон #Телефон #Повербанк