Как выбрать повербанк на время блекаутов: эксперт дал пять советов
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Чтобы не потеряться среди множества моделей, нужно знать, на что ориентироваться
Из-за ударов России по украинской энергетической системе в Украине ежедневно отключают свет, и такая ситуация сохранится по меньшей мере до весны. В этих условиях повербанк является необходимостью, а к его выбору важно подойти серьезно.
При выборе внешнего накопителя следует обратить внимание на несколько моментов, пояснил эксперт PCshop.UA. Power Bank – это универсальный внешний аккумулятор, состоящий из набора литий-ионных или литий-полимерных элементов, объединенных в одну батарею, спрятанную в портативном пластиковом, поликарбонатном или металлическом корпусе. Повербанки отличаются емкостью батарей, дизайном, комплектацией и другими характеристиками.
Многие пользователи при выборе портативного зарядного устройства совершают распространенную ошибку – просто делят емкость power bank на емкость батареи своего смартфона. Такой подход не учитывает важных технических нюансов. К примеру, power bank на 10000 мАч не сможет полностью зарядить телефон с батареей 2500 мАч четыре раза.
Это связано с несколькими факторами:
- разность напряжения: внутренняя батарея power bank имеет напряжение 3,7В, в то время как для зарядки требуется 5В. Преобразование напряжения через контроллер сопровождается потерями энергии;
- дополнительные потери возникают в контроллерах заряда мобильных устройств;
- саморазряд аккумулятора, особенно заметный после продолжительной эксплуатации.
Поэтому лучше выбирать наружный накопитель с определенным запасом емкости. Эксперты советуют, чтобы это было 20-30% от расчетной потребности.
Как выбрать оптимальную емкость
Емкость — главный параметр power bank, она измеряется в миллиампер-часах (мАч). Но стоит учитывать, что большая емкость означает большие размеры и вес устройства.
Четыре важных технических характеристики, которые нужно учесть при выборе повербанка:
- сила тока зарядки (обычно 0,5-2А) определяет скорость заряда. Более мощные модели часто имеют несколько выходов с разной силой тока;
- желательно, чтобы входящий ток зарядки самого power bank соответствовал исходному. Меньший ток зарядки безопасен для устройств, просто процесс будет длиться дольше.
- удобный разъем для подзарядки самого power bank (лучше microUSB для универсальности);
- тип индикации заряда: светодиоды в бюджетных моделях или ЖК-дисплеи в премиум-сегменте.
Пять практических советов:
- выбирайте емкость с учетом реальных потребностей;
- учитывайте силу тока — она определяет скорость зарядки;
- учитывайте, что реальная емкость часто меньше заявленной;
- помните о саморазряде – регулярно заряжайте power bank;
- выбирайте модели с несколькими портами для одновременной зарядки нескольких устройств.
При покупке следует проверить комплектацию на наличие нужных кабелей. В случае их отсутствия придется тратить дополнительные средства на приобретение.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как не "убить" свой повербанк. Эксперты дали пять советов.