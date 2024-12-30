Повербанк может "убить" батарею телефона. Как этого избежать

Важно обратить внимание на несколько моментов

В реалиях регулярных, а иногда и внезапных отключений электроэнергии из-за последствий российских атак повербанк стал настоящим спасителем для украинцев. Однако неправильный выбор или использование внешнего накопителя может привести к повреждению батареи телефона.

О том, как этого избежать, рассказывает сайт itechua. Риск повредить аккумулятор несут повербанки с нестабильным напряжением, что нередко случается при использовании дешевых моделей. Чтобы этого избежать, следует выбирать внешний накопитель с сертификатами и убедиться, что он отвечает техническим требованиям телефона.

Также важным моментом являются циклы зарядки. Не стоит регулярно заряжать телефон (в том числе и от повербанка) до 100%. Пренебрежение этим правилом может значительно сократить "жизнь" батареи, так как в этом случае она быстро изнашивается.

Кроме того, важно избегать перегрева смартфона и повербанка во время зарядки. Это может произойти, если процесс происходит в условиях жары или возле нагревательных устройств. Также риск перегрева существует, когда владелец долго держит устройство подключенным. Перегрев делает аккумулятор менее эффективным.

Также следует понимать, что быстрая зарядка – это не всегда хорошо для батареи. Для того чтобы батарея работала дольше, эксперты советуют для ежедневного использования выбирать повербанк с нормальной скоростью зарядки.

Также специалисты рекомендуют использовать повер только при необходимости, а когда есть возможность — заряжать телефон от розетки. При обнаружении каких-либо проблем в работе внешнего аккумулятора телефон заряжать от него нельзя, это может привести к его поломке.

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