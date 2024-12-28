Три вагомі причини вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Проста дія принесе чимало користі

Власники телефонів часто не мають звички вимикати Wi-Fi на них на ніч, хоча більшість експертів радять це робити. Проте ця рекомендація є цілком виправданою.

Експерт сайту itechua Михайло Митник розповів, чому Wi-Fi на телефоні на ніч все ж варто вимикати. Він назвав три вагомі причини це робити.

1. Вимкнення Wi-Fi суттєво подовжує термін служби батареї телефону. Коли Wi-Fi неактивний, пристрій витрачає менше енергії, що дозволяє рідше заряджати телефон та зберігати ємність акумулятора протягом тривалішого часу.

2. Вимкнення Wi-Fi підвищує безпеку пристрою та економить ресурси. Коли він активний, існує ризик автоматичного підключення телефону до потенційно небезпечних мереж. Додатково, вимкнення Wi-Fi роутера на ніч не лише подовжує термін його служби, але й допомагає заощаджувати електроенергію.

3. Вимкнення Wi-Fi значно покращує нічний відпочинок. Коли Wi-Fi активний, постійні сповіщення та повідомлення можуть банально заважати спати.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи дійсно відключення Wi-Fi, Bluetooth і GPS економить заряд батареї. Це особливо актуально, коли світло можуть вимкнути в будь-яку хвилину.