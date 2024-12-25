5 способів захистити телефон та планшет від морозу

Взимку варто потурбуватися про свої гаджети

На продуктивність і довговічність смартфонів може суттєво вплинути холодна погода. Серед інших проблем — швидка розрядка телефона.

"Телеграф" зібрав 5 нюансів, про які потрібно знати, використовуючи смартфон на морозі. Деякі поради допоможуть вберегти смартфон чи планшет від впливу холоду або зменшити його.

Вплив морозу на батарею

Низькі температури сповільнюють хімічні реакції в літій-іонних батареях, які зазвичай використовуються в смартфонах. Це призводить до швидшого розрядження акумулятора, а у деяких випадках до різкого вимкнення. У сильний мороз батарея може взагалі перестати працювати, поки знову не нагріється. Не варто тримати телефон на холоді довгий час, а класти його у внутрішні кишені одягу.

Вплив морозу на екран

Рідкокристалічні екрани особливо чутливі до холоду, що часто призводить до сповільнення часу відгуку та дивних плям на дисплеї. Також, при падінні на морозі ризик розбити екран вище. Допоможуть із цим захисні плівки чи скло.

Проблеми з роботою

Під час сильного холоду у гаджеті можуть виникати різні несправності, зокрема труднощі з читанням SIM-карт або відтворенням функцій, які зазвичай виконуються без проблем. Для того, щоб цього уникнути є спеціальні термо або ізольовані чохли.

Ризики конденсації

Перехід із холодного середовища в тепле може призвести до утворення конденсату всередині пристрою. Ця вологість може завдати серйозної шкоди, якщо телефоном активно користуватися до того, як він встиг адаптуватися до температури. Щоб звести до мінімуму вплив під час здійснення дзвінків або прослуховування музики на вулиці, використовуйте навушники з вбудованим мікрофоном.

Загальне правило — дати нагрітись

Головний принцип — надмірний холод шкодить так само, як і надмірне тепло. Якщо ваш телефон піддавався впливу низьких температур, дайте йому досягти кімнатної температури, перш ніж умикати чи заряджати.

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