Світло вимкнули, а повербанка немає. Чотири способи, як ще можна зарядити телефон

Ці поради можуть стати в пригоді кожному

В Україні через регулярні відключення світла багато хто стикається з проблемою заряджання мобільних пристроїв. Трапляються випадки, коли під рукою немає звичного повербанка або він розряджений.

"Телеграф" розповідає, як ще можна зарядити телефон. Деякі з цих способів потребують додаткового обладнання.

Ноутбук

Якщо ноутбук заряджений і немає необхідності використовувати його, він може "поділитися" енергією з телефоном. Для цього смартфон потрібно під'єднати до нього через кабель USB. Зарядка відбуватиметься повільніше, ніж від мережі, але все ж таки телефон набере "відсотки".

Бездротова колонка

Принцип той же, що і з ноутбуком — колонку можна використовувати як повербанк. Важливо стежити, щоб вона була заряджена. Цей спосіб не дасть можливості ґрунтовно зарядити телефон, але для термінового дзвінка енергії вистачить.

Автомобіль

Зазвичай, кожен власник авто має зарядний пристрій для телефону, який працює від бортової мережі. У такому випадку заряджання нічим не відрізнятиметься від звичайного.

Джерело безперебійного живлення

Найчастіше цей пристрій купують для ноутбуків та комп’ютерів, але від нього можна заряджати й телефон. В цьому випадку не доведеться хвилюватися, що він сяде і ви залишитеся без зв’язку, оскільки ДБЖ має великий обсяг енергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як зарядити ноутбук від повербанка. Цей лайфхак допоможе під час відключень світла.