Свет выключили, а повербанка нет. Четыре способа, как еще можно зарядить телефон

Эти советы могут пригодиться каждому

В Украине из-за регулярных отключений света многие сталкиваются с проблемой зарядки мобильных устройств. Бывают случаи, когда под рукой нет привычного повербанка или он разряжен.

"Телеграф" рассказывает, как еще можно зарядить телефон. Некоторые из этих способов нуждаются в дополнительном оборудовании.

Ноутбук

Если ноутбук заряжен и нет необходимости использовать его, он может поделиться энергией с телефоном. Для этого смартфон необходимо подключить к нему через кабель USB. Зарядка будет происходить медленнее, чем от сети, но телефон наберет "проценты".

Беспроводная колонка

Принцип тот же, что и с ноутбуком – колонку можно использовать как повербанк. Важно следить, чтобы она была заряжена. Этот способ не позволит основательно зарядить телефон, но для срочного звонка энергии хватит.

Автомобиль

Обычно каждый владелец авто имеет зарядное устройство для телефона, работающее от бортовой сети. В таком случае зарядка ничем не будет отличаться от обычной.

Источник бесперебойного питания

Чаще это устройство покупают для ноутбуков и компьютеров, но от него можно заряжать и телефон. В этом случае не придется переживать, что он сядет и вы останетесь без связи, поскольку ИБП имеет большой объем энергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как зарядить ноутбук от повербанка. Этот лайфхак поможет при отключении света.