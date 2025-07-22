Ада Роговцева більше не виходила заміж після його смерті: як виглядає могила її чоловіка, що помер 21 рік тому

Подружжя прожило у шлюбі майже півстоліття

Цього вівторка відзначаються роковини смерті талановитого українського актора театру та кіно Костянтина Степанкова — чоловіка артистки Ади Роговцевої. Вони прожили разом майже півстоліття, проте 22 липня 2004 року "лицар українського кіно" пішов із життя у 76 років.

Навіть більш ніж через 20 років після смерті коханого Роговцева так і не виходила заміж. Знайомство пари відбулося в той час, коли Степанков уже був одружений.

Ада і Костянтин познайомилися під час її навчання у Київському театральному інституті імені Івана Карпенка-Карого, де він був куратором її групи. Степанков був старший за свою студентку на 11 років і вже був одружений. Спочатку стосунки пари трималися в таємниці, але після розлучення Костянтина в 1959 вони одружилися. Їхній союз тривав 46 років — аж до смерті талановитого артиста.

Подружжя успішно будувало кар’єри, але в їхньому житті не обійшлося без випробувань. Першим серйозним ударом стало захворювання чоловіка – у нього діагностували туберкульоз. Навіть близькі друзі тоді відвернулися, але Роговцева не втрачала віри в одужання чоловіка, і хворобу вдалося побороти. У сім’ї народилися двоє дітей: 1962 року на світ з’явився син Костянтин, а 1972 року — дочка Катерина. У 2012 році від невиліковної хвороби помер Степанков-молодший.

Серед найвідоміших кінострічок за участю Степанкова — "Дума про Ковпака", "Комісари", "Захар Беркут", "Обітниця", "Вавилон XX", "Кам’яний хрест" і "Високий перевал". На той час актори вже були удостоєні звання народних артистів СРСР.

Степанков у фільмі "Захар Беркут"

"Дума про Ковпака"

Останніми роками актор жив не у київській квартирі, а в селі Жереб’ятин Бориспільського району Київської області, де знаходився будинок актора. Степанков помер у 2004 році у віці 76 років від раку підшлункової залози. Похований артист на сільському цвинтарі у Жереб’ятині.

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