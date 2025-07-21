Мав невиліковну хворобу, страждав на тяжку депресію і повісився: як виглядає могила легендарного Робіна Вільямса

Зірці фільмів "Місіс Даутфайр" та "Джуманджі" могло б бути 74

Американський актор Робін Вільямс залишив після себе багату кіноспадщину, зокрема голлівудські фільми "Місіс Даутфайр", "Джуманджі", "Спілка мертвих поетів", "Двохсотлітня людина", а також його ім’я назавжди вписано в історію стендап-комедії. У понеділок, 21 липня, зірці могло б виповнитись 74 роки, проте смерть його спіткала набагато раніше.

За блискучими ролями та заразливою усмішкою знаменитості в останні роки життя ховалися біль, тривога та боротьба з тяжким захворюванням. Все це стало причиною його відходу з життя.

Від коміка до оскароносного актора

Вільям народився 1951 року в Чикаго (штат Іллінойс, США) у сім’ї топменеджера Ford та колишньої моделі. Виріс у Сан-Франциско, навчався політології в Claremont McKenna College, а пізніше почав займатися імпровізацією.

Фото: Getty Images

Свою кар’єру в кіно розпочав як комік. Робін виступав з імпровізаціями в клубах, а свою першу популярність отримав завдяки ролі інопланетянина Морка у серіалі "Mork & Mindy" у 1978 році.

Серіал "Mork & Mindy" виходив 4 сезони з 1978 по 1982 рік

У кіно Вільямс проявив себе як універсальний актор: від комедійної "Місіс Даутфайр" до драматичної "Спілки мертвих поетів". Серед його знакових робіт — "Джуманджі", "Капітан Крюк", "Пробудження", а також "Розумник Вілл Гантінґ", за яку він отримав премію "Оскар" у 1998 році. За час своєї акторської кар’єри актор знявся приблизно у 100 фільмах. Він також був сценаристом та продюсером.

"Місіс Даутфайр", 1993 рік

"Розумник Вілл Гантінґ", 1997 рік

Був одружений тричі

Вільямс був одружений тричі і мав трьох дітей. Попри успіх і любов мільйонів шанувальників, Робін страждав від депресії та тривожних розладів. Його близькі згадували, що навіть серед друзів він часто залишався внутрішньо самотній і відсторонений.

Актор з третьою дружиною Сьюзан Шнайдер у 2012 році. Фото: Getty Images

Хвороба, про яку не знав весь світ

У травні 2014 року Вільямсу поставили діагноз: хвороба Паркінсона. Проте пізніше, вже після смерті, патологоанатоми з’ясували, що він страждав на деменцію з тільцями Леві — одного з найважчих нейродегенеративних захворювань. Воно супроводжується галюцинаціями, порушенням когнітивних функцій, сильною тривожністю та депресією.

Ця хвороба швидко прогресувала та руйнувала особистість актора. Дружина Робін Сьюзан Шнайдер пізніше зізналася, що він сам не розумів, що з ним відбувається.

Робін Вільямс за рік до смерті (2013). Фото: Getty Images

Останні дні та смерть легенди

11 серпня 2014 року світ вразила новина: Робін Вільямс пішов із життя. Його тіло було знайдено у власному будинку на вулиці 95 St. Thomas Way в Тібуроні, Каліфорнія. Офіційна причина – самогубство через удушення. 12 серпня поліція офіційно оголосила, що актор повісився на ремені, сидячи на стільці. Перед цим чоловік завдав собі порізів на руках. Поруч лежав складаний ніж.

Будинок актора в Тібуроні було продано у 2020 році. Фото: compass.com

Смерть зірки викликала величезний резонанс. Про його життя, боротьбу та хворобу пізніше зняли документальний фільм Robin’s Wish, в якому докладно розказано про деменцію Леві та останній етап життя Вільямса.

Чи є могила Робіна Вільямса

Знаменитість кремували відразу на другий день після смерті, а похоронна церемонія відбулася у вузькому сімейному колі. Прах Вільямса був розвіяний над затокою Сан-Франциско. Традиційної могили він не має, але в різних містах США шанувальники встановили пам’ятні знаки, таблички й навіть "меморіальні лавки". Наприклад, у Бостоні є лава зі сцени у фільмі "Розумник Вілл Гантінґ", куди приносять квіти та записки.

Меморіальна лава в Бостоні. Фото: Getty Images Меморіальна лава в Бостоні. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила зірки "Зачарованих" Шеннен Догерті. Вона спланувала свій похорон і розлучилася за день до смерті.