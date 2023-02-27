Комедії "Місіс Даутфайр" уже 30 років: який вигляд має зараз Саллі Філд та інші герої фільму (фото)

Діти-актори з сімейки Хіллардів давно виросли, а старша дочка зовсім пішла з кіно

"Місіс Даутфайр" — одна з популярних сімейних комедій у 90-х, як і фільм "Бетховен". З моменту виходу фільму минуло 30 років. Картина була знята за однойменним романом Енн Файна режисером Крісом Коламбусом (він же працював над "Одним удома" та "Гаррі Поттером"). Фільм вийшов на екрани в 1993 році й приніс нечуваний успіх Робіну Вільямсу та Саллі Філд.

"Місіс Даутфайр" не лише зірвав касу в прокаті, а й відзначився престижними нагородами ("Оскар" за найкращий грим і зачіски, дві премії "Золотий глобус"). "Телеграф" розповідає, якими побачили глядачі героїв у фільмі "Місіс Даутфайр" 30 років тому та який вигляд вони мають зараз.

Головний герой – актор озвучування Деніел Хіллард, який вбирається літньою домробітницею і наймається на роботу до колишньої дружини. Блискуче впорався з роллю відомий актор Робін Вільямс. У його фільмографії чимало успішних робіт, у тому числі "Товариство мертвих поетів" та "Джуманджі". На жаль, актора не стало у 2011 році. Вільямсу було 63 роки, коли поліція виявила його мертвим. Чоловік наклав на себе руки, як пізніше заявила його дружина, у актора була важка хвороба — Деменція з тільцями Леві (форма старечого недоумства).

Світла пам’ять талановитому актору

Саллі Філд грала в комедії дружину головного персонажа на ім’я Міранда Хіллард. На рахунку 76-річної актриси десятки ролей та кінонагород. Її можна побачити у таких фільмах і серіалах, як "Форрест Гамп", "Швидка допомога", "Нова Людина-павук".

Саллі Філд має чудовий вигляд у свої роки

Меттью Лоуренс — виконавець ролі Крістофера Хілларда, сина. Глядачі можуть знати 43-річного актора за фільмами "Ошуканці", "Ципочка". Щоправда, останніми роками його фільмографія не поповнювалася більш-менш відомими картинами.

"Кріс" тепер справжній красень

Старшу дочку Хіллардов Лідію грала Ліза Джейкаб. Нині їй 44 роки. З кіно покінчила понад 20 років тому, ставши письменницею та майстринею йоги у рідній Канаді.

З акторською кар’єрою не склалося

Образ молодшої доньки Наталі втілила Мара Вілсон, яка минулого року відсвяткувала 35-річчя. Є зіркою фільму "Матільда". Періодично з’являється у кіно, частіше грає в епізодах.

Майже не змінилася

А ось залицяльнику Міранди, Стюарту Данмайру, точніше акторові Пірсу Броснану цього року виповниться 70 років. "Джеймс Бонд" чудово впорався зі своєю роллю в комедії, як і в інших проєктах за його участю.

Навіть у свої 69 років виглядає шикарно

Раніше "Телеграф" розповідав, як змінилися головні герої фільму "Брудні танці". Улюбленця Патріка Свейзі вже немає з нами, а "Бебі" разюче змінила свою зовнішність за допомогою пластичних хірургів.