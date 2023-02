Бебі неможливо впізнати: як змінилися зірки "Брудних танців" за 36 років (фото)

Патріка Суейзі вже немає з нами, а Дженніфер Грей втратила свою родзинку після втручання пластичного хірурга

Американська мелодрама "Брудні танці" вийшла на екрани 36 років тому, несподівано для своїх творців стала неймовірно популярною. Це одна з найзнаменитіших кіноісторій кохання, де сходяться люди різних соціальних верств, як і в легендарному "Титаніку". За цей час ключові персонажі сюжету дуже змінились.

Саундтрек фільму гідний окремої згадки: композиція The Time of My Life вважається культовою у танцювальному світі й отримала "Оскар". "Телеграф" розповідає, як змінилися головні герої "Брудних танців" Патрік Свейзі, Дженніфер Грей та інші актори з моменту виходу фільму в 1987 року.

Картина принесла Патріку Свейзі неймовірний успіх. Його фільмографія поповнилася такими роботами, як "Будинок біля дороги", "На гребені хвилі", "Привид". На жаль, актора вже понад десять років немає з нами. В 2009 році у віці 57 років його не стало, причина смерті – онкологічне захворювання.

Зірка "Брудних танців" 62-річна Дженніфер Грей продовжує зйомки до цього дня, хоч і з’являється найчастіше в епізодичних ролях. Щоправда, не всі шанувальники хіта з 80-х упізнають її через результати пластики (зокрема актриса змінила форму носа).

Як змінилися актори фільму "Брудні танці" за ці роки

Патрік Свейзі — Джонні Кастл (помер у 2009 році у віці 57 років)

Хвороба обірвала життя актора

Дженніфер Грей — Френсіс "Бебі" Хаусман (62 роки)

Дженніфер Грей навряд чи можна впізнати

Джеррі Орбах — Джейк Хаусман (помер на 70 році життя у 2004 році, причина смерті – рак)

Джеррі Орбах, як і Свейзі, помер через онкологію

Келлі Бішоп — Марджорі Хаусман (78 років)

Залишається модницею до самої старості

Джейн Брукер — Ліза Хаусман (64 роки)

Постаріла, але намагається тримати себе у формі

Раніше "Телеграф" розповідав, як склалася доля акторів із гучного фільму "Красуня". З дня виходу фільму минуло 30 років.