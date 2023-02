Бэби невозможно узнать: как изменились звезды "Грязных танцев" за 36 лет (фото)

Патрика Суэйзи уже нет с нами, а Дженнифер Грей утратила свою изюминку после вмешательство пластического хирурга

Американская мелодрама "Грязные танцы" вышла на экраны 36 лет назад, неожиданно для своих создателей став невероятно популярной. Это одна из самых знаменитых киноисторий любви, где сходятся люди разных социальных слоев, как и в легендарном "Титанике". За это время ключевые персонажи сюжета очень изменились.

Саундтрек фильма достоин отдельного упоминания: композиция The Time of My Life считается культовой в танцевальном мире и была удостоена "Оскара". "Телеграф" рассказывает, как изменились главные герои "Грязных танцев" Патрик Суэйзи, Дженнифер Грей и другие актёры с момента выхода фильма в 1987 году.

Картина принесла Патрику Суэйзи немыслимый успех. Его фильмография пополнилась такими работами, как "Дом у дороги", "На гребне волны", "Приведение". К сожалению, актера уже более десяти лет нет с нами. В 2009 году в возрасте 57 лет его не стало, причина смерти – онкологическое заболевание.

Звезда "Грязных танцев" 62-летняя Дженнифер Грей продолжает съемки по сей день, хоть и появляется чаще в эпизодических ролях. Правда, не все поклонники хита из 80-х узнают ее из-за результатов пластики (в частности актриса изменила форму носа).

Как изменились актеры фильма "Грязные танцы" за эти годы

Патрик Суэйзи - Джонни Кастл (умер в 2009 году в возрасте 57 лет)

Болезнь оборвала жизнь актера

Дженнифер Грей — Фрэнсис "Бэби" Хаусман (62 года)

Дженнифер Грей едва ли можно узнать

Джерри Орбах - Джейк Хаусман (умер на 70 году жизни в 2004 году, причина смерти – рак)

Джерри Орбах, как и Суэйзи, скончался из-за онкологии

Келли Бишоп — Марджори Хаусман (78 лет)

Остается модницей до самой старости

Джейн Брукер — Лиза Хаусман (64 года)

Постарела, но старается держать себя в форме

