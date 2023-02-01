Роуз и Джека не узнать: как изменились герои "Титаника" спустя 25 лет после выхода фильма (фото)

Главные герои после картины ворвались на олимп Голливуда, а кое-кто из актеров так и запомнился лишь ролью в "Титанике"

Знаменитый фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона вышел на экраны 25 лет назад. Картина рассказывает о крушении легендарного лайнера. В центре сюжета – история любви парня и девушки едва ли не из разных вселенных. Исполнившие их роли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо тогда прославились на весь мир.

"Титаник" получил рекордное число премий "Оскар" и стал на тот момент самым кассовым фильмом в истории. Перебить сумму сборов в прокате (1,8 миллиардов долларов) удалось лишь спустя 12 лет, к слову, это снова сделало творение Кэмерона "Аватар". "Телеграф" рассказывает, как за 25 лет изменились главные герои "Титаника".

Роль девушки Роуз Дьюитт из высшего общества, но которая в душе мечтает о бунте, исполнила британская актриса Кейт Уинслет. Сейчас ей 47 лет. Во время съемок гибели лайнера звезда заболела пневмонией. Тем не менее, на эти жертвы стоило идти, ведь "Титаник" развил популярность актрисы до мировых масштабов. Уинслет снялась во многих фильмах, к примеру, "Вечное сияние чистого разума", "Стив Джобс" и "Отпуск по обмену". На ее счету немало наград. Более 10 лет замужем за миллионером Недом Рокнроллом (третий брак), вместе они воспитывают сына и двух детей Кейт от предыдущих союзов.

Актриса постарела, но так же красива

Харизматичного юношу по имени Джек Доусон, бедного художника играл Леонардо Ди Каприо, которому уже 48 лет. Многим зрителям он полюбился именно после роли в "Титанике", хотя и его герой трагически погиб. А фраза Джека "Я — король мира" — уже афоризм. Карьера Ди Каприо взлетела и, кажется, продолжает гармонично развиваться. В его арсенале работы в таких проектах, как "Поймай меня, если сможешь", "Джанго освобождённый", "Волк с Уолл-стрит", "Начало", "Однажды в Голливуде", "Выживший" (принес актеру желанный "Оскар"). Актер прославился также многочисленными романами с актрисами и моделями, но официально женат не был, детей тоже нет.

Леонардо Ди Каприо стал всемирно знаменитым после "Титаника"

Актер Билли Зейн чудесно воплотил ревнивого и богатого жениха Роуз Каледона Хокли. Скоро ему стукнет 56 лет. Кроме "Титаника" актера можно встретить в фильмах "Фанатик" и "Образцовый самец", сериале "Зачарованные". Однако роль Хокли была самой успешной в его актерской жизни. Состоит в гражданском браке с американской моделью Кэндис Нэйл, с которой они воспитывают двух дочерей.

От волос не осталось и следа, а улыбка весьма узнаваема

70-летняя актриса Фрэнсис Фишер, в фильме она играла маму Роуз по имени Руфь, тоже известна широкой общественности исключительно благодаря роли в "Титанике". При этом активно снималась, к примеру, в проектах "Пара на праздники" и "Воскрешение".

Отлично выглядит в свои 70

Еще один заметный персонаж "Титаника" – главный конструктор Томас Эндрюс. Его играл актер Виктор Гарбер, сейчас ему 73 года. Его можно увидеть и в других проектах, например, в фильме "Блондинка в законе".

Актер отлично справился со своей ролью в "Титанике"

Стал известен после роли капитана Эдварда Джона Смита актер Бернард Хилл. К слову, он же играл короля Теодена во "Властелине колец". Ныне актеру 78 лет.

"Капитан" приближается к 80-летию

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети недавно обратили внимание на один момент в фильме "Титаник". В ленте показано российское судно и российские флаги.