Прошло 15 лет: как выглядит сейчас звезда сериала "Менталист" (фото)

Благодаря этому проекту актер стал чрезвычайно популярным

"Менталист" — американский телесериал, который транслировался в течение 2008-2015 годов. В Украине его показывали телеканалы "1+1", "НТН" и "К1". В основе сюжета — поиски главным героем маньяка-убийцы его семьи и раскрытие различных преступлений с нотками здорового скептицизма и порой даже юмора. Телесериал столь же популярен, как и ситком "Как я встретил вашу маму", который снимался примерно в том же временном промежутке.

"Телеграф" решил показать, как изменился за 15 лет главный персонаж сериала, точнее, актер Саймон Бейкер, который прославился именно благодаря роли Патрика Джейна. Также мы собрали немного интересных фактов о звезде — например, чем он занимался на протяжении этого времени и что рекламирует теперь.

О чем сериал "Менталист"

Главный герой Патрик Джейн – остроумный и потрясающий психолог-практик и манипулятор, который в прошлом благодаря своим умениям выдавал себя за медиума, экстрасенса и ясновидящего, а еще раньше зарабатывал как фокусник и иллюзионист. Теперь же, после убийства обиженным психопатом "Красным" Джоном его жены и дочери, он помогает Калифорнийскому бюро расследований в раскрытии преступлений. Патрик категорически отрицает, что магия существует, и доказывает, что все это лишь фокусы — ловкость рук и не более.

Слева направо: Патрик, Уэйн,Веса, Кимбелл, Грейс

В сюжете фигурируют пятеро главных героев:

Тереза Лисбон – актриса Робин Танни; Уэйн Ригсби — его сыграл Оуайн Йомен; Кимбэлл Чо – роль исполняет Тим Канг; Грейс Ван Пелт – актриса Аманда Ригетти; Патрик Джейн – актер Саймон Бейкер.

За спиной Патрика – знак, который "Красный" Джон всегда оставляет с поличным

Всего снято 7 сезонов, насчитывающих 151 эпизод.

Саймон Бейкер: как он выглядит сейчас и чем занимается

Сейчас актеру 53 года. В его активе — почти три десятка картин, однако свою славу Бейкер получил именно благодаря роли Патрика Джейна в "Менталисте". За эту роль Бейкер был номинирован на премии "Эмми" и "Золотой глобус" 2009 года. Имеет собственную звезду на голливудской Аллее славы.

Его можно увидеть в фильмах "Красная планета" (2000), "Звонок 2" (2005), "Земля мертвых" (2005), "Дьявол носит Prada" (2006), "Секс и 101 смерть" (2007), "Исчезновение" (2009) и "Предел риска" (2011).

Интересно, что Бейкер в "Менталисте" был не только актером, но и режиссером нескольких эпизодов и даже продюсером (начиная с 5-го сезона, когда рейтинг т/с значительно упал). Также режиссировал один из эпизодов телесериала "Защитник" (2001-2004).

"Засветился" актер и рекламе: с 2012-го — "посол элегантности" швейцарской марки часов Longines, а с 2013-го — лицо аромата Givenchy "Gentlemen Only".

Что касается личной жизни, то в 2020 году расстался с актрисой Ребеккой Ригг после 22 лет брака. У пары – трое детей, все совершеннолетние.

Раньше мы рассказывали, как сейчас выглядит звезда сериала "Баффи — победительница вампиров". Ее в свое время сыграла актриса Сара Мишель Геллар, которой ныне уже исполнилось 45 лет.