Что стало со звездами сериала "Как я встретил вашу маму": как выглядят сейчас Тед, Робин, Барни и другие (фото)

В сериале снимались как уже известные на тот момент актеры, так и начинающие в мире кинематографа

Культовый сериал "Как я встретил вашу маму" (англ. How I Met Your Mother) — обладатель семи премий "Эмми", поэтому его, как и ситком "Друзья", можно смело назвать одной из лучших комедийных картин. Более 200 серий снимали с 2005 по 2013 год. За это время к персонажам успели "прикипеть" миллионы зрителей со всего мира.

Прошло немало лет и многим интересно, как сейчас выглядят Тед, Робин, Маршал, Лили, Барни и Трейси. "Телеграф" расскажет, что стало с актерами, как складывается их жизнь после этого проекта и чем занимаются актеры.

О чем сериал "Как я встретил вашу маму"

Сюжет построен в форме рассказа главного героя — Теда Мосби, который в 2030 году пересказывает своим детям события собственной жизни и жизни своих друзей в Нью-Йорке в период 2000-х и раньше.

Те самые дети Теда и Трейси, которые в 2030-м слушают истории отца

Тед – безнадежный романтик, пытающийся найти девушку своей мечты, однако эти поиски порой оборачиваются очень необычными ситуациями. Искать выход и параллельно — ту самую девушку — архитектору помогают четверо его лучших друзей: Лили (воспитательница в детском саду, художница), Маршал (успешный юрист), Робин (репортер, телеведущая) и Барни (бабник и ярый холостяк, самый богатый парень из всей пятерки, но чем он занимается — одному Богу известно).

Тед Мосби – актер Джош Реднор

Тед в сериале и сейчас

Американский актер, режиссер и сценарист Джош Реднор исполнил роль того самого Теда, главного протагониста сериала, который в течение 9 лет рассказывал детям о взлетах и падениях своей жизни. Этот его проект считается самым успешным в карьере Джоша.

Однако, завершив съемки в сериале "Как я встретил вашу маму", Реднор не пропал из больших экранов. Его можно встретить в шоу "Улица милосердия" и "Школа драмы". В 2010 году Реднор совершил свой режиссерский дебют с фильмом "Счастливые вместе" (американская комедийная драма), в котором он выступил и в роли сценариста, и как "звезда". Его второй фильм — "Гуманитарные науки" вышел спустя два года. Звезда даже появляется в мультсериале "Гриффины", где его показали как того самого Теда Мосби (вместе с другими героями).

Актеру сейчас 48 лет, он проживает в Лос-Анджелесе, штат Калифорния (США). Некоторое время встречался с актрисой Линдси Прайс, с которой познакомился на съемках "Как я встретил вашу маму", однако пара разошлась после попытки пожить вместе. На сегодняшний день — холост, детей нет. В свободное от работы время Реднор поет в инди-фолк дуэте "Реднор и Ли" — эту группу он основал совместно с Беном Ли.

Робин Щербатские — актриса Коби Смолдерс

Робин в сериале и теперь

Этот персонаж всегда был причиной бесконечных споров между фанатами сериала: кто-то видит ее только вместе с Барни, а кто-то был убежден, что именно она идеальная пара для Теда. Именно со знакомства компании с бывшей канадской поп-звездой Робин Щербатски и начинается рассказ в "Как я встретил вашу маму".

Робин и Тед — многие зрители были уверены, что она и является той самой "мамой"

В жизни, в отличие от своего персонажа, Коби Смолдерс довольно быстро построила успешную карьеру – в 2012-м она появилась в марвеловских "Мстителях" и с тех пор уже не покидала супергеройскую франшизу. Ее можно встретить в фильмах: "Мстители" (2012), "Папа с доставкой" (2013), "Первый мститель: Вторая война" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Джек Ричер: Не Отступай" (2016), "Мстители: Война бесконечности" (2016), "Мстители: Финал" (2019) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019), а также в сериале "Агенты Щ.И.Т." (2013-2014).

Сейчас канадской актрисе 40 лет. Она также занимается моделингом – в декабре 2010 года Смолдерс появилась на обложке журнала "Maxim".

С 2012 года замужем за комиком Тареном Киллемом, известным за шоу "Субботним вечером в прямом эфире". Пара имеет двоих детей (оба – девочки). Как и ее героиня — Робин Щербацкий, Коби любит хоккей.

Маршалл Эриксен — актер Джейсон Сигел

Маршал в сериале и сейчас

Этот персонаж считается голосом разума, помогавшего другим персонажам принять важное решение в сложной ситуации. По сюжету Маршалл рос с двумя братьями, с которыми устраивал бои без правил. Впрочем, хоть и наделенный большой физической силой, конфликты он всегда пытается разрешать мирным путем.

В кино актер Джейсон Сигел начал сниматься еще подростком — многие помнят его по культовому шоу "Хулиганы и ботаны". В период работы над "Как я встретил вашу маму" он активно снимался и в других проектах, таких как "Немножко женатые", "Маппеты" и "Побег из Вегаса". Также его можно встретить в фильме "Училка" (2011). В 2015 году Сигел сыграл главную роль в драматическом фильме "Конец тура", за которую был номинирован на премию "Независимый дух".

Также он известен благодаря картинам "Люблю тебя, чувак", "В пролете", "Немножко беременна" и "Путешествия Гулливера", ведь он не только снимается как актер, но выступает еще и композитором, сценаристом и продюсером. Более того, в свободное время 43-летний Джейсон занимается музыкой и пишет книги. В 2014 году в соавторстве с Кирстен Миллер была выпущена фэнтезийная трилогия "Кошмары". В 2017-м Сигел также написал роман о виртуальной реальности под названием "Другой мир".

В 2000 году актер был номинирован на награду Молодого Артиста за работу в сериале "Наркоманы и ублюдки"; в 2008-2009 годах его номинировали на награду Подросткового выбора за работу в фильмах "В пролете" и "Люблю тебя, чувак", а в 2009-м — еще и на награду MTV Movie Awards (номинация "Лучший пикантный момент" за работу в фильме фильме "В пролете").

Во время съемок в "Как я встретил вашу маму" Сигел встречался с актрисой Мишель Уильямс, однако в 2013 году пара разошлась. До весны 2021 года у актера были отношения с фотографией Алексис Микстер. Сейчас о личной жизни звезды известно совсем немного.

Кстати, рост актера — 193 см. По знаку Зодиака он Козерог.

Лили Олдрин – актриса Элисон Ганниган

Лили в сериале и сейчас

В сериале Элисон исполнила роль властной супруги Маршалла по имени Лили. Несмотря на то, что она стала известна еще задолго до этого проекта (в частности, в роли Уиллоу из сериала "Баффи — истребительница вампиров" и Мишель Флаэрти в трех фильмах "Американский пирог"), образ Лили также стал одним из самых ярких в фильмографии актрисы.

После закрытия шоу Ганниган, конечно, без работы не сидела, но в больших проектах уже не снималась. Ее можно встретить в хороре "Ты, наверное, убийца" и диснеевском ребуте "Кем пять с плюсом".

Лили и Маршалл

Сейчас актрисе 48 лет. Она замужем за своим коллегой по "Баффи — истребительница вампиров" Алексисом Денисофом (с 2003-го). После женитьбы они купили дом в Санта-Монике, штат Калифорния.

24 марта 2009 года, в день своего 35-летия, Элисон родила ребенка дома. Второй малыш в семье появился в мае 2012 года. Оба детей – девочки.

Барни Стинсон — актер Нил Патрик Гаррис

Барни в сериале и сейчас

Один из самых ярких персонажей в сериале. Барни придает огромное значение внешнему виду и всегда носит костюм. Его коронным высказыванием является фраза: "Леген… подожди, подожди… дарно!". Барни — ярый холостяк и неисправимый ловелас. Ведет подсчет своих "побед" и вносит в специальный список каждую свою связь с новой девушкой.

Как и его персонаж, Нил Патрик Харрис был и остается настоящей легендой. Роль высокомерного плейбоя-нарцисса никак не помешала его будущей актерской карьере. Возможно, это связано с тем, что на съемочную площадку "Как я встретил вашу маму" он попал уже с немалым опытом за плечами. Правда, роли у него до этого были небольшие, но чем популярнее становился ситком, тем чаще Нила приглашали на другие кинопроекты. Со временем актер начал даже озвучивать мультфильмы.

В последние годы актер активно появлялся в фильмах и сериалах, среди которых "Американская история ужасов", "Исчезнувшая" Дэвида Финчера, "Матрица: Воскрешение", "Это грех" и другие. Впрочем, самый громкий его проект последних лет – сериал "Лемони Сникет: 33 несчастья", где он исполняет главную роль.

На сегодняшний день актеру 49 лет. Он – открытый гей. Об этом Гаррис заявил еще в ноябре 2006-го: "Я рад развеять любые слухи или недоразумения и я очень горд тем, что могу заявить: я вполне доволен образом жизни гея и испытываю огромное удовольствие от того, что мне довелось работать с замечательными. людьми над общим делом, которое я люблю". Его партнер — актер и продюсер, а также профессиональный шеф-повар Дэвид Бартко, в частности, сыгравший эпизодическую роль в сериале "Как я встретил вашу маму".

Летом 2010 года пара объявила, что ожидает появления близнецов от суррогатной матери, а уже в октябре того же года близнецы, девочка и мальчик, появились на свет (их назвали Гапер и Гидеон). 6 сентября 2014 года Нил и Дэвид Бартко обручились в Италии.

Гаррис — фанат магии и фокусов, он тоже иллюзионист, как и его персонаж в сериале. Получил премию "Тони" за лучшую мужскую роль в мюзикле (2014), премию "Драма Деск" лучшему актеру в мюзикле, а еще премию "Лиги Драмы". У него есть собственная звезда на голливудской Аллее славы.

Трейси МакКоннелл — актриса Кристин Милиоти

Трейси в сериале и сейчас

По сюжетуТрейси – будущая жена Теда Мосби и мать его детей. Ее появления зрители ожидали почти 10 лет, поэтому раскрыть ее на все сто в сериале так и не удалось. Если с остальными пятью героями поклонники встречались в каждой серии в течение 9 сезонов, то для Трейси экранного времени выделили в разы меньше. Более того, по сценарию она умерла в 2024 году, что вообще возмутило фанатов и заставило создателей сериала выпустить альтернативный финальный эпизод, в котором вырезали ряд моментов и сделали так, что "мама" остается живой, Барни и Робин не расстаются, а история заканчивается встречей Теда и "мамы".

Несмотря на это, на актерской карьере Кристин Милиоти это никак не сказалось. После закрытия проекта она продолжила сниматься в сериалах, среди которых "Проект Минди", "Хорошая жена", "Ничего не происходит", "Черное зеркало", "Фарго" и "Зависнуть в Палм-Спрингс". Кстати, в 2013 году Милиоти сыграла небольшую роль в фильме Мартина Скорсезе — "Волк с Уолл-стрит".

Сейчас актрисе 37 лет. О ее личной жизни мало известно — в отношениях она официально не находится.

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