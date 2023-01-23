С сединой и морщинами: как изменились герои культового сериала "Друзья" (фото)

Актерам удалось подружиться и в реальной жизни, Энистон, например, стала кумой Кокс

Американский ситком "Друзья" покорил миллионы зрителей по всему миру, завоевав любовь не одного поколения. Это был один из самых популярных сериалов в 90-х, как и культовый "Беверли-Хиллз". Ошеломительный успех проекта принес славу актерам, воплотившим на экране шестерых друзей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру, Лизе Кудроу. Сам проект получил ряд наград, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".

Первая серия "Друзей" вышла в 1994 году, а последняя – 2004-ом. За 10 сезонов герои выросли, нашли свое призвание и построили семьи. Своя жизнь сложилась и у каждого из актеров. "Телеграф" рассказывает, как выглядели главные персонажи "Друзей" в сериале и как изменились за эти годы их исполнители.

Пожалуй, наиболее известная из "друзей" – Дженнифер Энистон. В сериале она играла вырвавшуюся в самостоятельную жизнь Рэйчел Грин, которая прошла путь от официантки до престижной должности в сфере моды. Ныне ей 53 года, она одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В фильмографии Энистон масса популярных работ, в том числе "Притворись моей женой", "Мы – Миллеры", "Утреннее шоу". Была в отношениях со знаменитым актером Брэдом Питтом. Актриса не может иметь детей. В одном из интервью говорила, что ей стоило бы заморозить яйцеклетки в юности, но никто не дал такого совета.

Возраст заметен, но актриса все такая же очаровательная

Роль чистюли-повара Моники Геллер исполнила Кортни Кокс, которой сейчас 58 лет. После "Друзей" актриса подалась в продюсеры ("Город хищниц" – ее проект), но также мелькала в некоторых фильмах и сериалах, к примеру, "Крик". Есть дочь, к слову, крестила ее та самая "подруга Рэйчел".

Возраст совсем не испортил Монику-Кортни

Неординарную певицу-массажистку Фиби Буффе чудесно показала в сериале Лиза Кудроу. На счету 59-летней актрисы продюсерская работа над телешоу, роли в ряде фильмов, среди которых "Отбой" и "Анализируй это". Вероятно, Кудроу нашла баланс между работой и семьей, ведь с 1995 года замужем, у пары есть сын, которому уж 24 года.

Блондинка "Фиби" очень выросла, но улыбка прежняя

Палеонтолога Росса Геллера удалось воплотить на экране актеру Дэвиду Швиммеру, которому уже 56 лет. Кроме того, он известен благодаря озвучиванию жирафа Мелмана в мультфильме "Мадагаскар". Был женат, есть дочь.

Актер заметно постарел

Полюбился зрителям и ловелас-актёр Джоуи Триббиани, его сыграл Мэтт Леблан. Ныне ему 55 лет. Брак не сложился, но есть дочь. После "Друзей" засветился в разных фильмах и шоу, среди которых "Эпизоды" и "Все схвачено".

Поседел, однако эту улыбку узнают многие

Главному юмористу "Друзей" Чендлеру Бингу, точнее исполнившему эту роль актеру Мэттью Перри, сейчас 53 года. Помимо сериала участвовал в других проектах, к примеру, картинах "Девять ярдов" и "Папе снова 17". Крутил роман с голливудской красоткой Джулией Робертс. Остается холостяком, детей нет. Выпустил автобиографическую книгу "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", где откровенно рассказал о проблемах со здоровьем из-за своей зависимости от наркотиков в прошлом.

Чендлер очень изменился со времен сериала

Ранее "Телеграф" рассказывал, как изменились героини нашумевшего сериала "Все женщины ведьмы". Некоторые из них стали весьма знамениты и поддержтвают Украину в борьбе с российским агрессором.