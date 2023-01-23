С сединой и морщинами: как изменились герои культового сериала "Друзья" (фото)
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Актерам удалось подружиться и в реальной жизни, Энистон, например, стала кумой Кокс
Американский ситком "Друзья" покорил миллионы зрителей по всему миру, завоевав любовь не одного поколения. Это был один из самых популярных сериалов в 90-х, как и культовый "Беверли-Хиллз". Ошеломительный успех проекта принес славу актерам, воплотившим на экране шестерых друзей — Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри, Мэтту Леблану, Дэвиду Швиммеру, Лизе Кудроу. Сам проект получил ряд наград, в том числе "Эмми" и "Золотой глобус".
Первая серия "Друзей" вышла в 1994 году, а последняя – 2004-ом. За 10 сезонов герои выросли, нашли свое призвание и построили семьи. Своя жизнь сложилась и у каждого из актеров. "Телеграф" рассказывает, как выглядели главные персонажи "Друзей" в сериале и как изменились за эти годы их исполнители.
Пожалуй, наиболее известная из "друзей" – Дженнифер Энистон. В сериале она играла вырвавшуюся в самостоятельную жизнь Рэйчел Грин, которая прошла путь от официантки до престижной должности в сфере моды. Ныне ей 53 года, она одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. В фильмографии Энистон масса популярных работ, в том числе "Притворись моей женой", "Мы – Миллеры", "Утреннее шоу". Была в отношениях со знаменитым актером Брэдом Питтом. Актриса не может иметь детей. В одном из интервью говорила, что ей стоило бы заморозить яйцеклетки в юности, но никто не дал такого совета.
Роль чистюли-повара Моники Геллер исполнила Кортни Кокс, которой сейчас 58 лет. После "Друзей" актриса подалась в продюсеры ("Город хищниц" – ее проект), но также мелькала в некоторых фильмах и сериалах, к примеру, "Крик". Есть дочь, к слову, крестила ее та самая "подруга Рэйчел".
Неординарную певицу-массажистку Фиби Буффе чудесно показала в сериале Лиза Кудроу. На счету 59-летней актрисы продюсерская работа над телешоу, роли в ряде фильмов, среди которых "Отбой" и "Анализируй это". Вероятно, Кудроу нашла баланс между работой и семьей, ведь с 1995 года замужем, у пары есть сын, которому уж 24 года.
Палеонтолога Росса Геллера удалось воплотить на экране актеру Дэвиду Швиммеру, которому уже 56 лет. Кроме того, он известен благодаря озвучиванию жирафа Мелмана в мультфильме "Мадагаскар". Был женат, есть дочь.
Полюбился зрителям и ловелас-актёр Джоуи Триббиани, его сыграл Мэтт Леблан. Ныне ему 55 лет. Брак не сложился, но есть дочь. После "Друзей" засветился в разных фильмах и шоу, среди которых "Эпизоды" и "Все схвачено".
Главному юмористу "Друзей" Чендлеру Бингу, точнее исполнившему эту роль актеру Мэттью Перри, сейчас 53 года. Помимо сериала участвовал в других проектах, к примеру, картинах "Девять ярдов" и "Папе снова 17". Крутил роман с голливудской красоткой Джулией Робертс. Остается холостяком, детей нет. Выпустил автобиографическую книгу "Друзья, любовники и большая ужасная вещь", где откровенно рассказал о проблемах со здоровьем из-за своей зависимости от наркотиков в прошлом.
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