Ее сейчас не узнать: как изменилась главная героиня сериала "Баффи – победительница вампиров" (фото)

После того как у звезды появились дети, она начала все чаще отказываться от новых ролей и все больше времени уделять семье

Многие сериалы из 90-х стали культовыми. Спустя много лет людям до сих пор вспоминается, например, телесериал "Беверли-Гиллз, 90210". Более того, поклонникам голливудских картин интересно узнать, как теперь выглядят их любимые герои и что стало с актерами за столько лет.

Сегодня "Телеграф" расскажет и покажет, чем сейчас живет звезда сериала "Баффи — истребительница вампиров". Вернее актриса Сара Мишель Геллар, сыгравшая главную роль.

Молодежный сериал о судьбе американской девушки, обладающей сверхчеловеческими силами, сделал Сару чрезвычайно популярной. Сначала она должна была играть совсем другую героиню — актриса пришла на кастинг на роль Корделии (школьной подружки главного персонажа), но не смогла ее получить. Ведь именно в ней продюсеры увидели главную героиню — Баффи Саммерс. Так и началась ее действительно выдающаяся карьера – после этого проекта о Саре Мишель Геллар узнали во всем мире.

Во второй половине 90-х актриса довольно часто появлялась на большом экране, в основном в фильмах, адресованных той же публике, что и "Баффи" ("Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Крик 2" и т.д.). Однако самым большим успехом для нее стала роль Кэтрин Мартел в "Жестоких играх" — она принесла актрисе приз "MTV Movie Award". Интересно, что ради этой картины Геллар даже прервала участие в сериале, но впоследствии вернулась к съемкам.

Сейчас американской актрисе 45 лет. Она замужем и воспитывает двоих детей — дочь и сына. Своего будущего мужа она встретила еще в 1996 году во время съемок ужастика "Я знаю, что вы сделали прошлым летом". Однако встречаться они начали гораздо позже, а поженилась пара только в 2002 году.

Интересно, что именно голосом Сары звучит Эйприл О’Нилл в мультфильме "Черепашки ниндзя", а еще она сыграла Дафну Блейк в фильмах "Скубиду" и "Скубиду-2". Ей принадлежит также озвучка Золушки в мультфильме 2007 года "Новые приключения Золушки".

В 2011 году актриса вернулась на телевидение с сериалом "Двойник", в котором она также была продюсером, однако шоу закрыли после первого сезона из-за низких рейтингов. Поэтому фактически "Баффи – истребительница вампиров" стал самой весомой лентой в жизни Геллар.

Интересные факты о Саре Мишель Геллар:

У актрисы есть четыре татуировки: кельтский символ на левом бедре, китайский символ честности на спине, две стрекозы в нижней части спины и сердце, пронизанное кинжалом на правой лодыжке. Обладает черным поясом из тхеквондо. Боевые искусства она часто практиковала и на съемочной площадке. Увлекается катанием на коньках, водными лыжами и прыжками в воду. С 2002 года в музее Мадам Тюссо в Лондоне установлена восковая фигура Сары Мишель Геллар в образе Баффи. На самом деле побаивается кладбищ и всегда старается обходить их стороной.

Раньше мы рассказывали, как изменились актрисы культового сериала "Зачарованные". Знаменитые сестры-ведьмы очень изменились за последние 20 лет – Роуз Мак-Гавен (Пейдж), например, теперь вообще не узнать.