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Не узнать: как выглядят главные герои "Уэнздей" в реальной жизни

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
В жизни исполнители ролей Уэнздей, Ксавье, Тайлера и Энид выглядят иначе Новость обновлена 12 декабря 2022, 13:52
В жизни исполнители ролей Уэнздей, Ксавье, Тайлера и Энид выглядят иначе. Фото telegraf.com.ua

В сериале актеры играли роли, на самом деле они совсем другие

В конце 2022 года невероятно популярным в Украине, как и во всем мире, стал сериал "Уэнздей" (Wednesday) от Netflix, — он побил рекорды просмотров и породил множество пародий.

"Телеграф" решил показать, как на самом деле выглядят исполнители главных ролей, — и возможно Вы будете удивлены.

Уэнздей

Главную роль сыграла 20-летняя Дженна Ортега.

Дженна Ортега в роли Уэнздей
Дженна Ортега в роли Уэнздей

Стоит заметить, что в реальной жизни девушка тоже довольно эксцентрична, что возможно и помогло ей так хорошо влиться в роль младшей Аддамс.

Дженна Ортега (Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
В свободное от игры время это обычный человек
Дженна Ортега (Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Дженна Ортега (Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Дженна умеет себя подать

Ксавье

Эту бесспорно сложную роль играл 21-летний Перси Хайнс Уайт.

Перси Хайнс Уайт в роли Ксавье
Перси Хайнс Уайт в роли Ксавье

В жизни он тоже довольно загадочная личность и бывает показывает в Инстаграм весьма необычные фото.

Перси Хайнс Уайт (Ксавье из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Перси Хайнс Уайт (Ксавье из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм

Тайлер

Роль главного злодея сериала сыграл Хантер Дуэн. Хотя он выглядит так же молодо, как и другие, ему в январе исполнится 29 лет.

Хантер Дуэн в роли Тайлера
Хантер Дуэн в роли Тайлера

Судя по его фото в Инстаграм, Хантер любит активный отдых и зверушек. Кроме того, еще один интересный факт о нем, — он открытый гомосексуалист и у него есть муж, продюсер Филдер Джеветт.

Хантер Дуэн и его муж Филдер Джеветт
Хантер Дуэн и его муж Филдер Джеветт
Хантер Дуэн (Тайлер из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Хантер Дуэн (Тайлер из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Любит Хантер как котов, так и собак

Энид

Роль девушки-оборотня, которая так пыталась подружиться с Уэнздей, играла 20-летняя Эмма Майерс.

Эмма Майерс в роли Энид
Эмма Майерс в роли Энид

В реальной жизни Эмма куда более спокойная, интроверт и фанатка K-pop.

Эмма Майерс (Энид из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Эмма Майерс (Энид из Уэнздей) в реальной жизни, фото из Инстаграм
Эмма любит делиться обычными жизненными фото

Ранее "Телеграф" также писал, что сейчас известно про второй сезон "Уэнздей".

Теги:
#Сериал #Netflix #Уэнздей