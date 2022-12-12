Не узнать: как выглядят главные герои "Уэнздей" в реальной жизни
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В сериале актеры играли роли, на самом деле они совсем другие
В конце 2022 года невероятно популярным в Украине, как и во всем мире, стал сериал "Уэнздей" (Wednesday) от Netflix, — он побил рекорды просмотров и породил множество пародий.
"Телеграф" решил показать, как на самом деле выглядят исполнители главных ролей, — и возможно Вы будете удивлены.
Уэнздей
Главную роль сыграла 20-летняя Дженна Ортега.
Стоит заметить, что в реальной жизни девушка тоже довольно эксцентрична, что возможно и помогло ей так хорошо влиться в роль младшей Аддамс.
Ксавье
Эту бесспорно сложную роль играл 21-летний Перси Хайнс Уайт.
В жизни он тоже довольно загадочная личность и бывает показывает в Инстаграм весьма необычные фото.
Тайлер
Роль главного злодея сериала сыграл Хантер Дуэн. Хотя он выглядит так же молодо, как и другие, ему в январе исполнится 29 лет.
Судя по его фото в Инстаграм, Хантер любит активный отдых и зверушек. Кроме того, еще один интересный факт о нем, — он открытый гомосексуалист и у него есть муж, продюсер Филдер Джеветт.
Энид
Роль девушки-оборотня, которая так пыталась подружиться с Уэнздей, играла 20-летняя Эмма Майерс.
В реальной жизни Эмма куда более спокойная, интроверт и фанатка K-pop.
Ранее "Телеграф" также писал, что сейчас известно про второй сезон "Уэнздей".