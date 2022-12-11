Танец Уэнздей на самом деле позаимствовали у украинцев: шутливые видео

Такого поворота никто не ожидал

Едва ли не каждый хоть раз видел момент танца из популярного сериала "Уэнздей" от Netflix, — он завирусился в сети и попал в множество пародий. Создатели утверждают, что он уникальный и придуманный исполнительницей главной роли Дженной Ортегой, но у украинцев есть свои версии.

В сети в шутку предполагают, что на самом деле движения из танца могли позаимствовать из сценических выступлений известных украинцев. В TikTok активно множатся видео, которые это доказывают.

Так, некоторые украинцы шутят, что танец Уэнздей, — лишь жалкая пародия, в то время как неповторимый оригинал исполняли Верка Сердючка, Владимир Зеленский, Алексей Арестович и Михаил Поплавский.

Для удобства просмотра, мы объединили ролики в один:

Полная версия оригинального танца, напомним, выглядит так:

Стоит заметить, что сериал "Уэнздей" в первые же дни после премьеры побил рекорды просмотров и стал настоящим хитом в сети.

Некоторые фанаты считают, что скоро зрителей могут порадовать вторым сезоном, однако продолжение сериала про Уэнздей Аддамс скорее всего выйдет совсем не так скоро, как хотелось бы.

Но это не повод унывать, — ранее "Телеграф" делал подборку фильмов и сериалов, которые могут понравиться фанатам "Уэнздей".