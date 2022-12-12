Не впізнати: як виглядають головні герої "Венздей" у реальному житті
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У серіалі актори грали ролі, насправді вони зовсім інші
Наприкінці 2022 року неймовірно популярним в Україні, як і у всьому світі, став серіал "Венздей" (Wednesday) від Netflix, — він побив рекорди переглядів і породив безліч пародій.
"Телеграф" вирішив показати, як насправді виглядають виконавці головних ролей, і можливо Ви будете цим здивовані.
Венздей
Головну роль відіграла 20-річна Дженна Ортега.
Варто зауважити, що в реальному житті дівчина теж досить ексцентрична, що, можливо, і допомогло їй так добре влитися в роль молодшої Аддамс.
Ксав’є
Цю безперечно складну роль грав 21-річний Персі Хайнс Уайт.
У житті він теж досить загадкова особистість і показує в Інстаграм незвичайні фото.
Тайлер
Роль головного лиходія серіалу зіграв Хантер Дуен. Хоча він виглядає так само молодо, як інші, йому в січні виповниться 29 років.
Судячи з його фото в Інстаграм, Хантер любить активний відпочинок та звірят. Крім того, ще один цікавий факт про нього — він відкритий гомосексуаліст і має чоловіка, продюсера Філдера Джеветта.
Енід
Роль дівчини-перевертня, яка так намагалася потоваришувати з Венздей, грала 20-річна Емма Майєрс.
У реальному житті Емма куди спокійніша, інтроверт і фанатка K-pop.
Раніше "Телеграф" також писав, що зараз відомо про другий сезон "Венздей".