"Анжелика, маркиза ангелов": как выглядит сейчас любимица миллионов (фото)

Эта роль стала ее триумфом и ее же крахом — после более 40 фильмов она каждый раз оставалась той самой "Анжеликой"

Известный французский фильм "Анжелика — маркиза ангелов", вышедший в 1964 году, как и культовый "Титаник", посмотрели миллионы людей по всему миру. И каждый зритель безусловно запомнил главную героиню — невероятную, дерзкую и необыкновенно красивую графиню Анжелику де Пейрак, которую сыграла французская актриса Мишель Мерсье.

Сейчас актрисе – 84 года. И именно эта роль для нее стала "и триумфом, и проклятием", как говорит сама Мишель. "Телеграф" решил рассказать, что стало со звездой за столько лет, как она теперь выглядит и почему считает роль Анжелики настоящим проклятием.

Анжелика: съемки фильма и его влияние на жизнь Мерсье

Анжелика в одноименном фильме – эта женщина одним взглядом покорила многих мужчин

Несмотря на славу, которую она получила в юные годы в Италии, больше всего Мишель хотела стать известной в родной Франции. Именно поэтому в 1963 году она откликнулась на призыв режиссера и посетила пробы на главную роль в историческом фильме "Анжелика — маркиза ангелов", который снимали по сценарию популярного тогда романа Анна и Сержа Голонов. От этой роли накануне отказалась Брижит Бардо и Мерсье таки посчастливилось получить свою часть славы. Впоследствии звезда рассказывала: "Каждый пытался пристроить или свою бывшую жену, или любовницу. Только я ни с кем не спала, а ходила вместе со всеми блондинками Парижа на пробы. И выиграла их!".

Ленту снимали в течение 4 лет и в один прекрасный день Мишель таки проснулась знаменитой! С того самого дня женщины мечтали быть похожей на Анжелику, а мужчины просто сходили с ума от ее красоты. В 25 лет киноактрисе таки удалось добиться невероятной славы в родной Франции.

Впрочем, успех "Анжелики" вызвал будущий крах актерской карьеры для Мишель. Впоследствии она неоднократно, но безуспешно пыталась изменить стереотип, чтобы ее перестали связывать с той самой Анжеликой. Актриса откровенно рассказывала, что "Анжелика" помешала ее дальнейшей карьере, поскольку "во Франции решили, что этот фильм настолько силен, что все возможные последующие работы с моим участием не будут восприняты зрителем. Например, если я сыграю проститутку, то буду неубедительной. Если бы это было до Анжелики — о'кей, а после — нет…", — признавалась Мерсье в интервью журналистам.

После окончания последней части "Анжелики-маркизы ангелов", все появления Мерсье на экране были малозаметны. Она даже переехала в США и снялась там в фильме, который, однако, не имел успеха. "С одной стороны, она принесла мне невероятную популярность, с другой — режиссеры перестали видеть во мне кого-то еще, кроме Анжелики. Так что Анжелика для меня — и судьба, и триумф, и своего рода "проклятие", — заключает актриса.

Личная жизнь Мишель Мерсье

В начале 1959-го (за несколько лет до начала съемок "Анжелики") Мишель познакомилась с ассистентом режиссера, известной фигурой в сфере кино — Андре Смагги. В том же году они поженились. Муж иногда брал любимую с собой на съемки, но впоследствии она начала все чаще оставаться в одиночестве и однажды изменила мужу с партнером по фильму "Остров фантазий" 1960 года. Впоследствии она сама призналась во всем своему мужу и Андре даже простил ее. Однако через 7 лет пара таки развелась — из-за съемок в серии фильмов об Анжелике Смагги начал сильно ревновать жену. Дошло до того, что из-за нервного срыва он попал в психиатрическую клинику. В сети есть информация, что перед тем он успел устроить для Мишель подставное ДТП, в котором она просто чудом выжила. После развода Мишель оставила экс-супругу все общее имущество.

4 июля 1977 г., Париж. Фотосессия Мишель Мерсье во дворе ее дома

Впоследствии Мерсье встречалась с художником, который также ревновал ее и даже бил — однажды тот сломал ей нос и рассек щеку. Она его бросила, вышла замуж за автогонщика и фармацевта Клода Бурийо. С ним она развелась в 1976 году — из-за его измен. После этого был овдовевший бизнесмен Адриан Янк с детьми, который вскоре умер от онкологии.

"Не знаю, почему мне так не везет с мужчинами, — недоумевала впоследствии Мишель, — Мне кажется, я заслуживаю большего. Возможно, у меня действительно сложный характер. И еще — я очень завышаю планку… Во всяком случае я так и не нашла мужчину сильнее меня".

В 1984 году Мерсье ушла из кино и решила отдаться личной жизни. На экранах она снова появилась только спустя 14 лет. А уже через год Францию всколыхнула весть о том, что "Анжелику" обокрали: Мишель основала в Каннах издательство, чтобы печатать книги и подписала контракт со своим помощником — мужчиной по фамилии Делерен, а он сосканировал ее подпись и снял деньги Мишель со всех счетов. В том же году финансовый крах заставил ее выставить на продажу личные вещи и платья Анжелики, которые когда-то были выкуплены у киностудии.

Актриса сейчас

Сейчас Мишель Мерсье продолжает появляться на кинофестивалях с ретроспективами фильмов об Анжелике. В 2006 году правительство Франции даже вручило актрисе Орден искусств и литературы. В 2000-х в ее фильмографии насчитывается по меньшей мере три работы.

Интересные факты о Мишель Мерсье

Ее настоящее имя — Жослин. Мишель для нее выбрали продюсеры, которым не понравилось реальное имя будущей звезды. Интересно, что так на самом деле звали младшую сестру Жослин, любимицу семьи Мерсье, которая умерла за несколько лет до этого. В свое время ее называли "самой известной французской актрисой в Италии". Финансовые проблемы в 1999-м заставили актрису выставить на продажу личные вещи и платья Анжелики, которые она когда-то выкупила у киностудии. "Анжелика — маркиза ангелов" стал самым популярным ее фильмом и одновременно — крахом карьеры. Актриса всю жизнь не может отделаться от образа той самой графини де Пейрак. Знание французского, итальянского, английского и немецкого языков позволило Мерсье сняться во многих иностранных и интернациональных фильмах. В свое время актрисе сделали несколько пластических операций, чтобы восстановить лицо, которое ей разбил поклонник. В 2013 актриса была гостьей международного фестиваля короткометражного кино "Харьковская сирень" (Харьков) и оставила отпечаток своей ладони на местной Аллее звезд. С детства занималась танцами и верила, что ее ждет большой успех в балете. Однако все самое интересное ее ждало совсем в другом месте.

10 апреля 1968, Париж. Мишель Мерсье и Жак Шазо на финальной тренировке перед выступлением на телешоу "На цыпочках"

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