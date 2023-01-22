Там были россияне и триколоры: украинцы заметили интересное в культовом фильме "Титаник"

Вы тоже не замечали этого раньше?

Сложно найти человека, который хотя бы раз не смотрел легендарный фильм "Титаник", однако даже спустя много лет после премьеры там можно найти новые нюансы. Так, украинцы заметили, что в ленте показывали российское судно и флаги рф, — раньше многие просто не обращали на них внимания.

Соответствующие кадры из фильма показала на своей страничке в TikTok пользователь с ником @_tetya_margo.

Заметим, что еще в самом начале фильма, на девятой минуте, показывают, как с корабля осуществляется погружение в океан, — сцена снимается на российском научно-исследовательском судне "Академик Мстислав Келдыш", на котором развеваются флаги россии.

Кадры из фильма "Титаник" 1997 года

Стоит заметить, что украинцы удивились, как раньше могли этого не замечать. Многие иронично заметили, что им никогда не нравился фильм "Титаник", — возможно, именно поэтому.

"На днях хотела посмотреть… спасибо, не буду", "Теперь это комедия", "Я тоже недавно пересматривала, к этому меня жизнь не готовила", "А почему я этого не помню?", "Я не замечала, смотрела 100 раз", "Не зря я не люблю этот фильм", — среди прочего, пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в чем успех нового российского фильма "Чебурашка", который впервые в истории кинопроката в рф собрал рекордные 4 млрд рублей.