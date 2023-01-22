Там були росіяни та триколори: українці помітили цікаве у культовому фільмі "Титанік"

Ви теж не помічали цього раніше?

Важко знайти людину, яка хоч раз не дивилася легендарний фільм "Титанік", проте навіть через багато років після прем’єри там можна знайти нові нюанси. Так, українці помітили, що у стрічці показували російське судно та прапори рф, — раніше багато хто просто не звертав на це уваги.

Відповідні кадри з фільму показала на своїй сторінці TikTok користувач з ніком @_tetya_margo.

Зауважимо, що ще на початку фільму, на дев'ятій хвилині, показують, як з корабля здійснюється занурення в океан, — сцена знімається на російському науково-дослідному судні "Академік Мстислав Келдиш", на якому майорять прапори росії.

Кадри з фильму "Титанік" 1997 року

Варто зауважити, що українці здивувалися, як раніше могли не помічати цього. Багато хто іронічно помітив, що їм ніколи не подобався фільм "Титанік", — можливо, саме тому.

"Днями хотіла подивитися... дякую, не буду", "Тепер це комедія", "Я теж недавно переглядала, до цього мене життя не готувало", "А чому я цього не пам’ятаю?", "Я не помічала, дивилася 100 разів", "Недарма я не люблю цей фільм", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у чому успіх нового російського фільму "Чебурашка", який вперше в історії кінопрокату в рф зібрав рекордні 4 млрд рублів.