Для настрою на вечір: 6 новинок кіно, які варто переглянути

Зібрали нові фільми та мультфільм з високими рейтингами

Початок 2023 року ознаменувався для українців масою поганих та сумних новин, проте незважаючи ні на що важливо заземлятися та відволікатися від проблем. Для цього пропонуємо добірку шести новинок кіно, які можуть скрасити Ваш вечір.

"Телеграф" зібрав чудові фільми та мультфільм, які вийшли за останні місяці та мають високі оцінки від критиків та глядачів.

Ножі наголо: Скляна цибуля (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Це комедійний детектив від Netflix, де знялися такі зірки як Деніел Крейг, Едвард Нортон, Кейт Хадсон та інші. За сюжетом, ексцентричний мільярдер збирає компанію на острові, щоб розкрити своє підставне вбивство з розважальною метою, — проте потім там справді починаються вбивства, і історія здійснює зовсім несподіваний поворот.

Фабельмани (The Fabelmans)

Це нова драма від Стівена Спілберга, яка є наполовину автобіографічною, — там режисер згадує перші роки своєї роботи через розповідь про вигаданого героя. Фільм та режисуру високо оцінили критики.

Банші Інішеріна (The Banshees of Inisherin)

Це чорна трагікомедія, у якій головні ролі зіграли Колін Фаррелл та Брендан Глісон. Фільм розповідає про двох друзів, один із яких різко вирішує припинити дружбу. Фільм дуже добре оцінили критики, зокрема відзначили сценарій, режисуру та акторську гру.

Кіт у чоботях 2: Останнє бажання (Puss in Boots: The Last Wish)

Це мультфільм про того самого Кота в чоботях із Шрека. Хоча останні роки багато мультфільмів були відвертим розчаруванням, цей вийшов дуже непоганим — його оцінка на IMDb складає 7.8 балів з 10.

Мультик розповідає про те, як Кіт вкотре вмирає і виявляється, що в нього залишилося лише одне життя. Він вирішує зустріти старість тихо і спокійно, але його плани порушують закляті вороги.

Меню (The Menu)

Новий фільм жахів із елементами чорної комедії, де головні ролі зіграли Рейф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Ніколас Холт, Джанет Мактір та інші.

За сюжетом, 12 гостей запрошують на вечерю до дуже елітного ресторану, де сушеф подає одну з перших страв, після чого вистрілює собі в голову. Але не тільки початок вечері пішов не за планом, кінцівка теж вийде епічною.

Блідо-блакитне око (The Pale Blue Eye)

Це детективний трилер від Netflix із Крістіаном Бейлом та Гаррі Меллінгом у головних ролях. За сюжетом, в академії повісили кадета, а згодом вирізали йому серце. Для з’ясування обставин інциденту викликали колишнього констебля Нью-Йорка, який живе в ізоляції та страждає на сильну депресію. Під час розслідування виявляється багато цікавого.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" також називав 23 найочікуваніших фільмів 2023 року.