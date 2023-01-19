Для настроения на вечер: 6 новинок кино, которые стоит посмотреть

Собрали новые фильмы и мультфильм с высокими рейтингами

Начало 2023 года ознаменовалось для украинцев массой дурных и печальных новостей, однако несмотря ни на что важно заземляться и отвлекаться от проблем. Для этого предлагаем подборку шести новинок кино, которые могут скрасить Ваш вечер.

"Телеграф" собрал отличные фильмы и мультфильм, которые вышли за последние месяцы и имеют высокие оценки от критиков и зрителей.

Достать ножи: Стеклянная луковица (Glass Onion: A Knives Out Mystery)

Это комедийный детектив от Netflix, где снялись такие звезды как Дэниэл Крэйг, Эдвард Нортон, Кейт Хадсон и другие. По сюжету, эксцентричный миллиардер собирает компанию на острове, чтобы раскрыть свое подставное убийство в развлекательных целях, — однако потом там действительно начинаются убийства, и история обретает совершенно неожиданный поворот.

Фабельманы (The Fabelmans)

Это новая драма от Стивена Спилберга, которая является наполовину автобиографической, — там режиссер вспоминает первые годы своей работы через рассказ про вымышленного героя. Фильм и режиссуру высоко оценили критики.

Банши Инишерина (The Banshees of Inisherin)

Это черная трагикомедия, в которой главные роли сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Фильм рассказывает про двух друзей, один из которых резко решает прекратить дружбу. Фильм очень хорошо оценили критики, в частности, отметили сценарий, режиссуру и актерскую игру.

Кот в сапогах 2: Последнее желание (Puss in Boots: The Last Wish)

Это мультфильм про того самого Кота в сапогах из Шрека. Хотя последние годы многие мультфильмы были откровенным разочарованием, этот вышел очень даже неплохим, — его оценка на IMDb составляет 7.8 баллов из 10.

Мультик рассказывает о том, как Кот в очередной раз умирает и оказывается, что у него осталась всего одна жизнь. Он решается встретить старость тихо и спокойно, но его планы нарушают заклятые враги.

Меню (The Menu)

Новый фильм ужасов с элементами черной комедии, где главные роли сыграли Рэйф Файнс, Аня Тейлор-Джой, Николас Холт, Джанет Мактир и другие.

По сюжету, 12 гостей приглашают на ужин в очень элитный ресторан, где су-шеф подает одно из первых блюд, после чего выстреливает себе в голову. Но не только начало ужина пошло не по плану, концовка тоже выйдет эпической.

Всевидящее око (The Pale Blue Eye)

Это детективный триллер от Netflix с Кристианом Бэйлом и Гарри Меллингом в главных ролях. По сюжету, в академии повесили кадета, а после вырезали ему сердце. Для выяснения обстоятельств инцидента вызвали бывшего констебля Нью-Йорка, который живет в изоляции и страдает от сильной депрессии. В ходе расследования обнаруживается много интересного.

Напомним, ранее "Телеграф" также называл 23 самых ожидаемых фильмов 2023 года.