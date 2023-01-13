Праздничные фильмы в СССР: загнивающий запад, пьяные украинцы, иностранные агенты
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"Старое доброе" советское кино продолжает отравлять умы пропагандой
Каждый зритель российского телеэфира в новогоднюю ночь вполне ощутил себя "попаданцем" в советское прошлое – в программе стояли все те же фильмы, что и тридцать лет назад. Между тем, тезис о "старом и добром" советском кино давно уже не выдерживает критики: даже в новогодней "классике" хватало пропагандистских нарративов. Не верите?
"Бриллиантовая рука" (1968)
Комедия о том, как наивный советский гражданин Семен Горбунков оказался на пути международных контрабандистов золотом и помог милиции взять с поличным всю банду, вошла в так называемый "золотой фонд советского кино" и надолго стала хитом новогодних эфиров.
Бытовая сатира, которая часто позволялась популярным комедиографам наподобие Леонида Гайдая или Эльдара Рязанова, нивелируется густым слоем пропаганды – по сюжету, для советского человека нет ничего проще отправиться в туристический круиз за границу. Образ Стамбула, который снимали в Баку, нарочита карикатурен: в 1968 году в Старом городе хватало бидонвилей, по дорогам и правда ездили конные повозки наряду с современными авто, но вот верблюды – это уже перебор. А сцена с уличной проституткой вряд ли сегодня покажется смешной, с учетом огромного потока секс-работниц, хлынувшего в Турцию после развала СССР.
Кроме того, показательный факт: обнаружив у главного героя пистолет и пачки денег, его жена первым делом подозревает, что Горбункова завербовали западные спецслужбы. Особенно иронично это выглядит сегодня, когда россия опять противостоит коллективному западу и его "агентам".
"На одной планете" (1965)
Один из самых причудливых даже по советским меркам новогодних фильмов живописует Новый год вождя мирового пролетариата. Новогодняя ночь Ленина весьма насыщенна: он успевает отпраздновать приход 1918-го, утвердить герб РСФСР, выступить на митинге и порассуждать со Сталиным о своем месте в истории. И даже пережить покушение, которое действительно имело место вечером 1 января. К счастью, в семидесятых годах фильм сняли с телевизионных эфиров: провести новогоднюю ночь с Лениным еще страшнее, чем в компании Жени Лукашина.
"31 июня" (1978)
По сюжету, художник из XXI века встречает во временном сдвиге принцессу из условного средневековья – и, конечно же, влюбляется. В фильме много хореографических номеров и шлягеров в модном стиле диско. После эмиграции одного из актеров Александра Годунова и композитора Александра Зацепина "31 июня" вернулся в новогодние эфиры только после Перестройки.
И хотя действие фильма происходит в Британии будущего – то есть, грубо говоря, сейчас, идеологическая машина советского кинопроизводства обязательно должна была показать условный запад загнивающим. Так, талантливый художник вынужден разменивать свой дар на "длинные фунты" в рекламном бизнесе, иностранцы вульгарны и распущены в общении, представления об быте, как и полагается в советском кино, очень приблизительные: бары, стриптизы, мюзик-холлы.
"Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961)
Николай Гоголь в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" придумал свою Украину, опираясь на традиции западной романтической литературы – готики и плутовского романа. Эту сказочную Украину населяли отважные казаки, страшные колдуны, пронырливые семинаристы и гомерические помещики.
Фильм Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" в целом следует духу ранних произведений Гоголя и долгие годы считался классикой кино для детей. Но если присмотреться к персонажам, то складывается не самая приглядная картина. Украинские хуторяне выглядят карикатурными персонажами – грязными, вечно пьяными, завистливыми и не особо чистыми на руку. Просто идеальное кино для российского новогоднего эфира-2023.
Напомним, что большинство детей в Украине верят в Святого Николая, а не в Деда Мороза, Санта-Клауса и других сказочных существ.