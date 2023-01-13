Праздничные фильмы в СССР: загнивающий запад, пьяные украинцы, иностранные агенты

"Старое доброе" советское кино продолжает отравлять умы пропагандой

Каждый зритель российского телеэфира в новогоднюю ночь вполне ощутил себя "попаданцем" в советское прошлое – в программе стояли все те же фильмы, что и тридцать лет назад. Между тем, тезис о "старом и добром" советском кино давно уже не выдерживает критики: даже в новогодней "классике" хватало пропагандистских нарративов. Не верите?

"Бриллиантовая рука" (1968)

Комедия о том, как наивный советский гражданин Семен Горбунков оказался на пути международных контрабандистов золотом и помог милиции взять с поличным всю банду, вошла в так называемый "золотой фонд советского кино" и надолго стала хитом новогодних эфиров.

Бытовая сатира, которая часто позволялась популярным комедиографам наподобие Леонида Гайдая или Эльдара Рязанова, нивелируется густым слоем пропаганды – по сюжету, для советского человека нет ничего проще отправиться в туристический круиз за границу. Образ Стамбула, который снимали в Баку, нарочита карикатурен: в 1968 году в Старом городе хватало бидонвилей, по дорогам и правда ездили конные повозки наряду с современными авто, но вот верблюды – это уже перебор. А сцена с уличной проституткой вряд ли сегодня покажется смешной, с учетом огромного потока секс-работниц, хлынувшего в Турцию после развала СССР.

Кроме того, показательный факт: обнаружив у главного героя пистолет и пачки денег, его жена первым делом подозревает, что Горбункова завербовали западные спецслужбы. Особенно иронично это выглядит сегодня, когда россия опять противостоит коллективному западу и его "агентам".

Жена Горбункова первым делом заподозрила в нем "иноагента"

"На одной планете" (1965)

Добрый новогодний прищур Владимира Ильича

Один из самых причудливых даже по советским меркам новогодних фильмов живописует Новый год вождя мирового пролетариата. Новогодняя ночь Ленина весьма насыщенна: он успевает отпраздновать приход 1918-го, утвердить герб РСФСР, выступить на митинге и порассуждать со Сталиным о своем месте в истории. И даже пережить покушение, которое действительно имело место вечером 1 января. К счастью, в семидесятых годах фильм сняли с телевизионных эфиров: провести новогоднюю ночь с Лениным еще страшнее, чем в компании Жени Лукашина.

"31 июня" (1978)

По сюжету, художник из XXI века встречает во временном сдвиге принцессу из условного средневековья – и, конечно же, влюбляется. В фильме много хореографических номеров и шлягеров в модном стиле диско. После эмиграции одного из актеров Александра Годунова и композитора Александра Зацепина "31 июня" вернулся в новогодние эфиры только после Перестройки.

И хотя действие фильма происходит в Британии будущего – то есть, грубо говоря, сейчас, идеологическая машина советского кинопроизводства обязательно должна была показать условный запад загнивающим. Так, талантливый художник вынужден разменивать свой дар на "длинные фунты" в рекламном бизнесе, иностранцы вульгарны и распущены в общении, представления об быте, как и полагается в советском кино, очень приблизительные: бары, стриптизы, мюзик-холлы.

Обжорство и пьянство как якобы неотъемлемая часть стиля жизни украинцев

"Вечера на хуторе близ Диканьки" (1961)

Николай Гоголь в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" придумал свою Украину, опираясь на традиции западной романтической литературы – готики и плутовского романа. Эту сказочную Украину населяли отважные казаки, страшные колдуны, пронырливые семинаристы и гомерические помещики.

Фильм Александра Роу "Вечера на хуторе близ Диканьки" в целом следует духу ранних произведений Гоголя и долгие годы считался классикой кино для детей. Но если присмотреться к персонажам, то складывается не самая приглядная картина. Украинские хуторяне выглядят карикатурными персонажами – грязными, вечно пьяными, завистливыми и не особо чистыми на руку. Просто идеальное кино для российского новогоднего эфира-2023.

Напомним, что большинство детей в Украине верят в Святого Николая, а не в Деда Мороза, Санта-Клауса и других сказочных существ.