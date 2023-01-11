Не только Зеленский на "Золотом глобусе". Как на "Оскаре" протестовали против войны, расизма и политических преследований

Президент Украины стал первым политиком, кто выступил с антивоенной речью на "Золотом глобусе"

В ночь на 11 января в Лос-Анджелесе состоялась юбилейная, 80-я по счету церемония вручения премии "Золотой глобус" за лучшие достижения в области кино и телевидения.

Голливудский актер Шон Пенн, который ранее посещал Украину и поддержал нашу борьбу с российской агрессией, представил публике видеоролик, на котором президент Украины Владимир Зеленский обратился к присутствующим с эмоциональной речью о войне в Украине.

"Впереди были еще битвы и слезы, именно тогда появилась премия "Золотой Глобус" (в 1943 году – "Телеграф"). Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется. Впереди еще битвы и слезы, но теперь я точно могу сказать, кто лучший в прошлом году, – это вы. Свободные люди свободного мира", – заявил президент.

Несмотря на то, что Голливуд и большая политика давным-давно тесно переплетены, это было первое серьезное политическое выступление на церемонии. Даже в семидесятые годы, когда политическое кино переживало пик своего расцвета, "Золотой глобус" оставался в стороне от политики и борьбы за права – в отличие от "Оскара".

"Телеграф" предлагает вспомнить самые яркие "политические" моменты церемоний награждения золотой статуэткой.

"Оскар" против расизма

Знаменитый хэштег 2016 года #OscarsSoWhite, объединивший темнокожих кинематографистов вокруг режиссера и актера Спайка Ли – одного из главных певцов "черной" Америки, стал вершиной протестов против расового неравноправия в кинобизнесе. На тот момент вот уже два года ни один актер-афроамериканец не был номинирован на "Оскар". Мало того: в 2016 году ни один чернокожий кинематографист не был номинирован вообще.

В итоге киноакадемикам пришлось приносить свои извинения, и было за что.

Первая чернокожая актриса удостоилась "Оскара" только на 12-м году существования премии, когда Хэтти Макдэниел победила в номинации "Лучшая женская роль второго плана" за роль Мамушки в фильме "Унесенные ветром" (1940). Но триумф оказался для актрисы унизительным – согласно правилам сегрегации, Макдэниел сидела отдельно от прочих номинантов, на местах для "черных".

Хэтти Макдэниел едва не "украла" роль у главной звезды фильма Вивьен Ли

Через 23 года великий Сидни Пуатье стал первым темнокожим актером, получившим премию в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Полевые лилии". Мало того, он стал первым афроамериканским актером, который добился равной оплаты с белыми коллегами. Само собой, Пуатье активно снимался в антирасистских фильмах – кстати, лента "Душной ночью в Каролине" 1968 года стала одним из немногих "политических" лент, удостоенных "Золотого глобуса".

И за права коренного населения Америки

Семидесятые годы были отмечены не только подъемом "политического" кино в Европе, но еще и сильными радикальными настроениями среди американских кинематографистов. В особенности молодых, хотя Марлону Брандо было уже 49 лет, когда он сильно удивил кинообщественность во время "оскаровской" церемонии 1973 года.

Сашин Латтлфатер зачитывает послание Марлона Брандо

Актер не просто отказался от статуэтки "За лучшую мужскую роль" в знаменитом "Крестном отце", но еще и отправил вместо себя на сцену активистку Сашин Латтлфатер, которая боролась за права коренного населения Америки. По ее словам, Брандо не принял награду из-за неподобающего отношения к индейцам в США.

"Оскар" против войны

На той же церемонии 1973 года немало шума наделала актриса Джейн Фонда, когда поприветствовала собравшихся жестом "Рот фронт" – приветствием испанских антифашистов тридцатых, который взяли на вооружение левые радикалы в США.

Ее брат Питер Фонда, звезда фильма "Беспечный ездок", стал одним из символов молодежного бунта семидесятых, а сама актриса активно протестовала против войны во Вьетнаме. После того, как Фонда снялась в каске рядом с вьетконговской зениткой, ее возненавидела вся консервативная Америка. Не удивительно, что в первом голливудском фильме о войне во Вьетнаме, "Возвращении домой" Хэла Эшби (1978) Джейн Фонда снялась в одной из главных ролей. За которую получила и "Оскар", и "Золотой глобус".

Джейн Фонда приветствовала жестом "Рот фронт" даже полицейских фотографов

Киноакадемикам пришлось приносить извинения за антивоенное выступление продюсера "Беспечного ездока" Берта Шнайдера на церемонии 1975 года, но в целом эта выходка сошла ему с рук. А вот Ричард Гир на многие годы стал персоной нон-грата на "оскаровских" церемониях после того, как в 1993 году осудил оккупацию Тибета Китаем. К слову, актер по сей день возглавляет международный комитет в поддержку Тибета.

Предательство без срока давности

"Вайнштейнгейт" – не первая позорная страница в истории Голливуда, стоившая многим кинематографистам не только карьеры, но даже свободы. "Охота на ведьм" тридцатых-сороковых годов, которую инициировал сенатор Джозеф Маккарти, проехалась катком по многим голливудским талантам, которые почти поголовно были коммунистами. В частности, на много лет оказался в "черных списках" будущий сценарист "Возвращения домой" Уолдо Солт. А отец "черного романа" Дэшил Хэммет отсидел полгода в тюрьме за то, что отказался назвать имена соратников по Компартии США.

Имена осведомителей ни для кого не были секретом: "заложить" коллег, симпатизирующих "комми", было верным способом сохранить работу в кинобизнесе, а значит, статус и высокие доходы.

Буквально на следующий день после того, как Элиа Казан ("В порту", "Трамвай "Желание") дал показания Комиссии по антиамериканской деятельности, он подписал беспрецедентный контракт на полмиллиона. Но когда через 45 лет голливудский классик получал статуэтку "За выдающиеся заслуги в кинематографе", немало присутствующих на церемонии коллег режиссера отказались встать со своих мест и поприветствовать его аплодисментами.

Напомним, что известный украинский актер Дмитрий Линартович получил тяжелые ранения в боях за Соледар.