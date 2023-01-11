Известный украинский актер получил тяжелые ранения в боях за Соледар

По дороге в больницу он успел записать видеообращение к украинцам

Звезда фильмов "Прошедший сквозь огонь", "Толока" и "Обмен", 44-летний украинский актер Дмитрий Линартович получил серьезное ранение на фронте. Это произошло во время боев за Соледар (Бахмутский район, Донецкая область).

О ранении актера, который после полномасштабного вторжения россии ушел на фронт добровольцем и теперь служит разведчиком в 46-м отдельном десантно-штурмовом батальоне, сообщили на официальной странице фильма "Обмен" в Faceebook. Авторы поста просят в ближайшее время не очень беспокоить Дмитрия, ведь у него тяжелая контузия, он в госпитале.

В сообщении также указывается, что семья бойца нуждается в помощи — средствах на срочное лечение и его реабилитацию. Все вопросы о состоянии актера можно узнать у отца — Константина Линартовича.

Между тем, когда актера транспортировали после ранения, он записал видеообращение к украинцам: "Помните, что мы на Богом данной земле. Нас никогда не сломать. Мы побеждаем! Слава Украине!".

Заметим, что Линартович — не только актер кино и театра, но и активно занимается дубляжем (именно его голосом звучит, например, Капитан Америка в супергеройских фильмах Marvel). Также он является преподавателем кафедры кино- и телеискусства Учебно-научного института журналистки КНУ им. Тараса Шевченко.

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