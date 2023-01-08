"Нас*ать, в какой форме останется рф": Смольянинов заявил о "готовности" воевать на стороне Украины (видео)

Российский актер одним из первых публично осудил путина и действия агрессора

Российский актер Артур Смольянинов, который осудил полномасштабное вторжение россии на территорию Украины и выехал в Европу, снова публично поддержал украинцев. По его словам, эмоционально он "мог бы" воевать на стороне нашей страны, а на судьбу родной россии ему наплевать.

Об этом звезда фильмов "9 рота", "Жара", "Елки" рассказал в интервью главному редактору издания "Новая газета Европа" Кириллу Мартынову. Медиа создано в эмиграции после закрытия российской версии, Мартынов – так называемый иноагент в рф.

Так, Смольянинов заявил, что он бы защищал "своего брата" от другого "брата", который выступил агрессором.

"Если бы я и пошёл на эту войну, то именно на стороне Украины, однозначно. Для меня это на стороне братьев, на которых напали другие мои братья, ни с х** почему-то пошли убивать", — сказал актер.

По его словам, россияне одурманены, а их представление о мире состоит из телевизора. Смольянинов поддерживает общение с друзьями из Украины. Если бы мог, то в прошлом хотел бы свозить каждого россиянина в нашу страну: "поискать нацистов" и побывать на Закарпатье и во Львове, где неоднократно отдыхал сам актер. Россиянин добавил, что маргиналы есть везде, но, как ему кажется, в россии их больше.

Смольянинову безразлично, в каких географических пределах останется россия.

"Мне, честно говоря, наплевать, даже нас*ать, в какой форме останется россия. Развалится она или нет… Превратится в Уральскую республику, Пельменскую, Хакасскую или останется только один Еврейский автономный округ, а все остальное превратится в радиоактивный пепел, мне настолько плевать", — высказался актер.

По мнению Смольянинова, каждому без исключения россиянину нужно, как когда-то немецкому народу, почувствовать вину, покаяться и лишь после этого говорить об искуплении.

Также в ходе беседы Смольянинов раскритиковал своего крестного отца Ивана Охлобыстина, назвав того "фриком, шутом и лицедеем", необходимым властям.

Как сообщалось, после высказываний Смольянинова в поддержку Украины и публичного осуждения путина, в рф возбудили на него дело из-за негативного высказывания о "спецоперации". На что актер заявил, что для него не существует законов этой страны.