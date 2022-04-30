Российский актер рассказал о странном запахе путина

Актер заметил странности в поведении российского президента еще много лет назад

Российский актер Артур Смольянинов рассказал подробности о своей встрече с владимиром путиным, которая произошла в 2005-м году на премьере фильма "9-я рота". По его словам, несмотря на то, что он проговорил с российским президентом около часа, уйдя оттуда, он не помнил ничего. Кроме того, он отметил, что особенно ему врезался в память странный запах путина, который заставлял "испытывать чувство преклонения" перед ним.

Об этом он рассказал в программе "Скажи Гордеевой" на YouTube.

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По словам Смольянинова, он заметил странности в поведении путина еще много лет назад, так как имел возможность лично пообщаться с ним после просмотра фильма.

"Я уже тогда заподозрил, что что-то с ним не так. Потому что мы поговорили с ним почти час. Что у меня осталось в памяти после этой встречи? Наиболее яркие впечатления. Первое впечатление – это запах, который от него исходил. Это точно какие-то спецпарфюмерные войска постарались", – вспомнает актер.

Смольянинов на встрече с путиным в 2005 году

Смольянинов объяснил, что духи диктатора вызывали в нем подобострастие к собеседнику "на инстинктивном уровне". По словам актера, подобного запаха он не чувствовал до тех пор и не нюхал никогда после.

Он также подчеркнул, что путин владеет всеми приемами манипуляции, что помогает ему убеждать окружающих в своей правде.

Напомним, ранее известный экстрасенс и астролог Макс Гордеев, назвал дату возможную дату смерти владимира путина. По его мнению, это может произойти уже через год-два.