Укр

"Отличаю своих от чужих": Дантес рассказал как и почему перешел на украинский язык

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
33
"Отличаю своих от чужих": Дантес рассказал как и почему перешел на украинский язык Новость обновлена 23 апреля 2022, 15:16

Певец признался, что ему очень нравится разговаривать на украинском языке

Известный украинский певец Владимир Дантес, который ранее стал одним из артистов, которым на 50 лет запретили въезд в рф, за время войны россии с Украиной принял для себя решение полностью перейти на общение на украинском языке. Также на украинский артист перевел и свои соцсети.

О причинах и своей мотивации прекратить общаться на языке агрессора Дантес рассказал в интервью ведущему Славе Демину.

"Я украинец, хоть и еврей, я могу разговаривать на украинском языке. И я имею такую честь и возможность разговаривать на украинском где и когда хочу. Так можно различать своих от не своих. И мне нравится" — говорит певец.

Стоит отметить, что Владимир Дантес родом из Харькова, где большая часть города русскоязычная. Артист и сам ранее разговаривал на русском языке, также русскоязычным было и его творчество.

Напомним, что в 2022-ом году жизнь Владимира Дантеса омрачила не только война, но и развод с его супругой — популярной украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

Теги:
#Певец #Дантес
Цены в Энергодаре после захвата рф подскочили в несколько раз, бизнес закрывается
Статьи
Жизнь в оккупации. Энергодар: пьяные орки, безумные цены и "обнал" под 20%
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Цены в Энергодаре после захвата рф подскочили в несколько раз, бизнес закрывается
Жизнь в оккупации. Энергодар: пьяные орки, безумные цены и "обнал" под 20%
Дата публикации
Категория
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Играли в спектаклях по книге "Хроники Нарнии": в Мариуполе погибли две маленькие актрисы
Дата публикации
Категория
Главнокомандующий ВСУ призвал быть ответственнее к публикациям
Залужный обратился к украинцам с призывом
Дата публикации
Категория
Война в Украине вряд ли сможет закончиться за столом переговоров
Смена риторики россии, переговоры с Украиной и ядерное оружие: аналитики США дали прогнозы
Дата публикации
Категория
Украинцы продолжают жить под обстрелами и взрывами
Война – день 59: россияне пытаются прорвать оборону ВСУ, а Украина получает новые партии оружия