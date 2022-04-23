"Отличаю своих от чужих": Дантес рассказал как и почему перешел на украинский язык
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Певец признался, что ему очень нравится разговаривать на украинском языке
Известный украинский певец Владимир Дантес, который ранее стал одним из артистов, которым на 50 лет запретили въезд в рф, за время войны россии с Украиной принял для себя решение полностью перейти на общение на украинском языке. Также на украинский артист перевел и свои соцсети.
О причинах и своей мотивации прекратить общаться на языке агрессора Дантес рассказал в интервью ведущему Славе Демину.
"Я украинец, хоть и еврей, я могу разговаривать на украинском языке. И я имею такую честь и возможность разговаривать на украинском где и когда хочу. Так можно различать своих от не своих. И мне нравится" — говорит певец.
Стоит отметить, что Владимир Дантес родом из Харькова, где большая часть города русскоязычная. Артист и сам ранее разговаривал на русском языке, также русскоязычным было и его творчество.
Напомним, что в 2022-ом году жизнь Владимира Дантеса омрачила не только война, но и развод с его супругой — популярной украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.
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