"Отличаю своих от чужих": Дантес рассказал как и почему перешел на украинский язык

Певец признался, что ему очень нравится разговаривать на украинском языке

Известный украинский певец Владимир Дантес, который ранее стал одним из артистов, которым на 50 лет запретили въезд в рф, за время войны россии с Украиной принял для себя решение полностью перейти на общение на украинском языке. Также на украинский артист перевел и свои соцсети.

О причинах и своей мотивации прекратить общаться на языке агрессора Дантес рассказал в интервью ведущему Славе Демину.

"Я украинец, хоть и еврей, я могу разговаривать на украинском языке. И я имею такую честь и возможность разговаривать на украинском где и когда хочу. Так можно различать своих от не своих. И мне нравится" — говорит певец.

Стоит отметить, что Владимир Дантес родом из Харькова, где большая часть города русскоязычная. Артист и сам ранее разговаривал на русском языке, также русскоязычным было и его творчество.

Напомним, что в 2022-ом году жизнь Владимира Дантеса омрачила не только война, но и развод с его супругой — популярной украинской певицей Надей Дорофеевой. Пара пробыла в браке почти 7 лет. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.