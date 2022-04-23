"Відрізняю своїх від чужих": Дантес розповів як і чому перейшов на українську мову

Співак зізнався, що йому дуже подобається розмовляти українською мовою

Відомий український співак Володимир Дантес, який раніше став одним із артистів, яким на 50 років заборонили в’їзд до рф, за час війни росії з Україною вирішив повністю перейти на спілкування українською мовою. Також на українську артист переклав свої соцмережі.

Про причини та свою мотивацію припинити спілкуватися мовою агресора Дантес розповів в інтерв’ю ведучому Славі Дьоміну.

"Я українець, хоч і єврей, я можу розмовляти українською мовою. І я маю таку честь та можливість розмовляти українською де і коли хочу. Так можна відрізняти своїх від не своїх. І мені подобається " — каже співак.

Варто зазначити, що Володимир Дантес родом із Харкова, де більша частина міста російськомовна. Артист і сам раніше розмовляв російською мовою, також російськомовною була і його творчість.

Нагадаємо, що 2022-го року життя Володимира Дантеса затьмарила не лише війна, а й розлучення з його дружиною — популярною українською співачкою Надією Дорофєєвою. Пара пробула у шлюбі майже 7 років. Причини розлучення зірки не розкривають, але кажуть, що залишилися одна для одної близькими та улюбленими людьми. Подивіться, як змінювалася пара за час свого роману.