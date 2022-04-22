Артисти та блогери дружно надіслали росію разом із її заборонами

Українські знаменитості, яким заборонили в’їзд у росію на 50 років, стали один за одним висловлюватися з приводу цього рішення уряду рф, відзначаючи, що анітрохи не шкодують про це і не соромлячись у висловлюваннях.

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Так, свою заборону на в’їзд прокоментував один із найвідоміших українців Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка. За його словами, він шкодує лише про одне: що не зможе особисто бути присутнім на похороні путіна.

"Я не дуже засмутився, бо скрізь я там був: у Мавзолеї був, у Кремлі був, на Лужниках виступав, що мені там дивитися. Єдине, що ось на похороні у путіна не зможу бути", — сказав співак.

Не соромлячись у висловлюваннях, прокоментував свій "бан" у росії і український співак Володимир Дантес. Артист просто послав рф "на**й".

"Люди, ну що ж діється? Спочатку оголосили ворогом росії, потім заборонили в’їзд у цю країну ... та йдіть на *уй". — Сказав він на відео.

Відомий телеведучий Дмитро Комаров не менш яскраво потролив Росії за заборону в’їзду йому на 50 років.

"Нова нагорода від росії. На додачу до "ворога росії" тепер мені заборонили в’їзд в рф на 50 років. До 2072 року. До моїх 89 років. Так що тільки на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах Підмосков’я. Чекаємо кримінальні справи", — написав він.

Нагадаємо, що першим на заборону росії на в’їзд відреагував відомий український тревел-блогер Антон Птушкін. "Коротше, випуску про Поволж'я не буде", — лаконічно написав він.