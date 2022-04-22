Артисты и блогеры дружно послали россию вместе с ее запретами

Украинские знаменитости, которым запретили въезд в россию на 50 лет, стали один за другим высказываться по поводу этого решения правительства рф, отмечая, что нисколько не жалеют об этом и не стесняясь в выражениях.

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Так, свой запрет на въезд прокомментировал один из самых известных украинцев Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. По его словам, он жалеет лишь об одном: что не сможет лично присутствовать на похоронах путина.

"Я не очень расстроился, потому что везде я там был: в Мавзолее был, в Кремле был, на Лужниках выступал, что мне там смотреть. Единственное, что вот на похоронах у Путина не смогу быть", — сказал певец.

Не стесняясь в выражениях, прокомментировал свой "бан" в россии и украинский певец Владимир Дантес. Артист попросту послал рф "на**й".

"Люди, ну что же творится? Сначала объявили врагом рф, потом запретили въезд в эту страну… та идите на *уй". — сказал он на видео.

Известный телеведущий Дмитрий Комаров не менее ярко потроллил рф за запрет въезда ему на 50 лет.

"Новая награда от рф. В дополнение к "врагу рф" теперь мне запретили въезд в рф на 50 лет. До 2072 года. До моих 89 лет. Так что только на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья. Ждем уголовные дела", — написал он.

Напомним, что первым на запрет россии на въезд отреагировал известный украинский тревел-блогер Антон Птушкин. "Короче, выпуска про Поволжье не будет", — лаконично написал он.